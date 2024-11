Spezia-Sud Tirol, entusiasmo da tutto esaurito

Si annuncia un ‘Picco’ gremito in ogni ordine di posto per il match Spezia-Sud Tirol, in programma domenica alle 15. La prevendita dei biglietti è già attiva per i settori di tribuna e gradinata (com’è noto non sono in vendita i tickets per la curva Piscina), per quest’ultimo settore previsti prezzi popolari: solo 17 euro, con sconti riservati alle donne, over 65, under 25 (12 euro) e under 18 (8 euro). Una giusta politica dei prezzi, quella adottata dal club bianco, per un ‘Picco’ sempre pieno, promuovendo al tempo stesso la cultura dello Spezia alle nuove generazioni. In tal senso giovedì prossimo, Giuseppe Aurelio si recherà all’istituto comprensivo Dante Alighieri di Aulla per incontrare i giovani alunni. Da sempre la Lunigiana è vicina ai colori bianchi, ne consegue l’estensione dell’iniziativa ‘Aquile di classe’ anche nella cittadina lunigianese. Sul fronte prettamente tecnico, la squadra aquilotta riprenderà, oggi pomeriggio, gli allenamenti dopo la giornata di riposo concessa ieri da D’Angelo.

Alla ripresa, il tecnico dovrà fare a meno dei nazionali Pio Esposito e Bertola, oggi impegnati con l’Under 21, al ‘Picco’, nel match contro l’Ucraina, Pietro Candelari, di scena con l’Under 20 nella gara contro la Romania al Viola Park di Firenze e Adam Nagy, probabilmente titolare nella partita che l’Ungheria disputerà oggi con la Germania. L’infermeria è ormai svuotata, con Aurelio e Crespi già in gruppo dalla scorsa settimana; dovrebbero tornare a lavorare con i compagni, forse già da oggi, Bandinelli e Sarr. Quest’ultimo, dopo le ottime performance di inizio campionato, una volta rientrato a pieno regime nei ranghi, si giocherà il posto con Gori che lo ha sostituito egregiamente in questi 2 mesi e mezzo.

Come terzo portiere resterà Diego Mascardi, mentre Crespi è destinato alla cessione a gennaio. Una sessione invernale che, come dichiarato dal ds aquilotto Stefano Melissano non vedrà stravolgimenti nella rosa attuale. Si monitora l’attaccante Alessandro Seghetti del Perugia ed è quasi certa la cessione in prestito dell’attaccante Riccardo Di Giorgio in C. Infine, il ricorso presentato dal Cittadella al Collegio di Garanzia del Coni, avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello della Figc (0-3 a tavolino), per riottenere il punto conquistato sul campo contro il Pisa, sarà discusso mercoledì 27 novembre. Si tratta di una decisione attesa con ansia anche a Spezia, perché in caso di accettazione del ricorso presentato dai veneti, il Pisa passerebbe da 30 a 28 punti, ad una sola lunghezza di vantaggio dagli Aquilotti.

Fabio Bernardini