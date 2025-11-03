Spezia torna a mani vuote da Monza. Ancora decisivo un errore di Sarr. La classifica è da profondo rosso

MONZA 1 SPEZIA 0

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Ciurria (75’ Galazzi, 88’ Delli Carri), Obiang, Pessina, Azzi; Colpani (76’ Birindelli), Keita Baldé (68’ Caprari), Dany Mota (68’ Maric). (A disp. Pizzignacco, Brorsson, Lucchesi, Capolupo, Sardo, Zeroli, Colombo). All. Bianco.

SPEZIA (3-5-2): Sarr, Wisniewski, Mateju (84’ Hristov), Jack; Candela (77’ Kouda), Vignali (84’ Candelari), Nagy, Cassata (77’ Soleri), Aurelio; Vlahovic (57’ Di Serio), Lapadula. (A disp. Mascardi, Loria, Cistana, Lorenzelli). All. D’Angelo.

Arbitro: La Penna di Roma, assistenti Ceccon e Belsanti, quarto ufficiale Calzavara. Var Baroni, Avar Paganessi.

Rete: 53’ Ravanelli.

Note: ammoniti Ciurria, Lapadula, Jack. Espulso Izzo all’85’.

MONZA – Un altro clamoroso errore del portiere Sarr (dopo quello di mercoledì col Padova) condanna lo Spezia alla sconfitta a Monza, la sesta in 11 partite, per una classifica a dir poco sconfortante. Delusione cocente negli oltre 400 tifosi aquilotti presenti all’U-Power-Stadium, protagonisti di un tifo eccezionale, nonostante la non esaltante prestazione dei bianchi. La formazione aquilotta si presenta in terra brianzola decimata dalle assenze: oltre a Zurkowski, Bandinelli, Onofri, Artistico, Comotto, Esposito, anche Beruatto è costretto a dare forfeit per una botta rimediata in allenamento, con Cistana (infiammazione al ginocchio) in panchina per onor di firma e gli stessi Hristov e Di Serio non al meglio.

La cronaca. Partono forte i padroni di casa, pericolosi dopo solo quattro minuti di gioco con Ravanelli, la cui conclusione a botta sicura è respinta ottimamente da Sarr. Al 10’ ancora brividi per la porta spezzina: Keita Baldé calcia una punizione sulla trequarti, Izzo prova la battuta a rete, la sfera è intercettata prima da Carboni e poi da Obiang il cui diagonale sfiora il palo alla destra del portiere aquilotto. Al 19’ si vede lo Spezia con una punizione ben calciata da Jack, con la sfera che lambisce il palo. Al 26’ Cassata si rende protagonista di un ottimo cross all’indirizzo di Candela, ma il terzino destro spreca malamente spedendo la sfera sul fondo. Alla mezz’ora consuete difficoltà dei bianchi su un calcio d’angolo battuto da Keita Baldé, con Carboni che anticipa tutti di testa mandando la sfera di poco sopra la traversa. Dopo un primo tempo di chiara marca difensiva per le Aquile (come attestato dal 27% di possesso palla) lo spartito non cambia nella ripresa, sia per la forza dell’avversario, secondo in classifica e reduce da quattro vittorie consecutive, sia per le difficoltà oggettive di organico a seguito delle troppe assenze per infortuni.

Al 54’ Monza in vantaggio: cross di Colpani, deviazione di testa di Vignali, la sfera si impenna per quella che tutti si attendono essere una facile presa del portiere Sarr, che però perde incredibilmente il controllo del pallone, Ravanelli ne approfitta e segna di testa. Al 62’ i locali potrebbero raddoppiare: Keita Baldè serve il liberissimo Azzi, la cui conclusione termina abbondantemente sopra la traversa. Sotto di un gol, i bianchi alzano leggermente ma senza efficacia il baricentro, con mister D’Angelo costretto a inserire Di Serio nonostante il problema alla caviglia. La poca qualità dei bianchi, sia nelle giocate dei singoli che nello sviluppo della manovra, non produce azioni offensive degne di nota. È, anzi, il Monza che potrebbe raddoppiare all’80’ con la conclusione in scivolata di Galazzi, deviata miracolosamente sulla linea da Wisniewski. Al 90’, su una punizione di Candelari, irrompe Hristov, il cui tiro di destro è respinto dalla difesa brianzola. C’è tempo per un presunto fallo di mano di Ravanelli in area non giudicato tale dall’arbitro.

Fabio Bernardini