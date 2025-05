Spezia vs Reggiana: Storia di Scontri e Ricordi in Serie B

Il 9 aprile del 1989, quel 3-0 firmato da Ghinelli e dal bis di un lanciatissimo Silenzi costò caro ai ragazzi del mitico Sergio Carpanesi a Reggio Emilia. La Reggiana poi, con 46 punti salì in Serie B, lo Spezia, invece, terzo a 42, finì dietro la Triestina (44), a causa della sconfitta con la Lucchese all’ultimo turno al Porta Elisa, dopo essere stato campione d’inverno.

Ma di scontri tra le due formazioni, soprattutto in terza serie, sono stati davvero tanti: 21 per la precisione, con 9 vittorie di casa e altrettanti pareggi, ma soltanto 3 acuti aquilotti. Vabbè, fra i numerosi, ricordiamoci allora con piacere quello 0-4, davanti a diverse migliaia di spezzini che, il 24 marzo 2002, osservarono Bordin, Fiori, e poi nella ripresa Pisano (nella foto con Fiori), autore di una doppietta, (nel team di Mandorlini, poi secondo dietro al Livorno, successivamente beffato dalla Triestina ai playoff), infilare la porta granata.

Il ricordo più recente, invece, è datato 16 marzo 2024, nella scorsa stagione di Serie B, in piena rimonta salvezza degli uomini di D’Angelo, con un gol annullato nel finale a Vignali, per fallo in attacco di Pio Esposito, poi colpito con una testata da Kabashi, espulso dall’arbitro Santoro. Quel giorno, il tecnico aquilotto schierò Zoet; Mateju, Hristov, Nikolaou; Cassata (81’ Vignali), Nagy (92’ Moro), S. Esposito, Elia; Verde, Jagiello (71’ Bandinelli); Falcinelli (71’ P. Esposito). Il muro di Satalino l’anno scorso non venne scardinato, vedremo questa volta cosa accadrà.

m. magi