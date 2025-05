Spezia Women batte Lesmo e vola in semifinale di Coppa Italia

Lesmo Brianza1Spezia Women2

LESMO: Colombo, Bonsi, Randazzo, Gaspani, Galbusera, Seveso, Ferrao, Riffaldi, Mariani, Postiglione, Tartaglia. (A disp. Brambilla, Vicini, Dadati, Castelli, Marsaco, Brembilla, Tagliabue, Brutto). All. Brambilla

SPEZIA WOMEN: Aliquò, Pozzi, Fuggle, Lehmann, Monetini, Dezotti (75’ Manea), Adami, Lovecchio (70’ Ciccarelli), Buono, Codecà, Parodi. (A disp: Sensi, Lombardo, Del Freo, Dehima, Vacchino, Sansevieri, Scattina). All. Salterio

Arbitro: Pappalardo di Crema. (Gugliemini di Saronno e Morandi di Busto Arsizio).

Reti: 17’ Buono (S), 43’ Riffaldi (L), 80’ Fuggle (S)

MONZA – Missione compiuta, ma con più fatica del previsto. Lo Spezia Women vince sul campo del Lesmo e stacca il biglietto per le semifinali di Coppa Italia, secondo obiettivo stagionale della squadra capolista indiscussa del suo girone in campionato.

Si comincia con un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Francesco Ferruccio Capovani, per tanto tempo responsabile della logistica dell’Asd Spezia, mancato nei giorni scorsi: le giocatrici aquilotte gli dedicano uno striscione. Il match si sviluppa con due squadre che si equivalgono e danno vita ad una partita combattuta. Quella delle bianconere è una vittoria sofferta contro avversarie che si sono viste annullare il gol del 2-1 allo scadere del primo tempo, una rete che avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro.

In precedenza avevano pareggiato con Riffaldi il vantaggio di Buono, a segno dopo aver dribblato tutta la difesa di casa. Una partita quindi ben diversa da quella in campionato che lo Spezia nemmeno un mese aveva stravinto 7-0. Alla risolvere la sfida e regalare la semifinale allo Spezia ci ha pensato l’irlandese Fuggle a 10 minuti dal termine (nella foto). Gli altri risultati dei quarti di fnale: Meda-Real Vicenza 2-1, Riccione-Frosinone 0-1 e Trastevere-Palermo 1-1 (3-4 dopo i rigori). Lo Spezia in semifinale affronterà il Meda, nei prossimi giorni si svolgerà il sorteggio per determinare chi giocherà in casa.

Ilaria Gallione