Spezzino classe 2001, cresciuto nel vivaio delle Aquile. Saporiti va all’Empoli

Sulla sua strada nella corsa verso la serie A lo Spezia dovrà fare i conti con... un giovane concitadino. L’Empoli ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Edoardo Saporiti, attaccante esterno che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Nato a Spezia il 17 settembre 2001 e cresciuto a Levanto, Saporiti è cresciuto nel settore giovanile spezzino prima passare nell’estate 2018 alla Fezzanese in Serie D. Con i verdi de Le Grazie Saporiti ha giocato per due stagioni per poi approdare al Seravezza Pozzi, dove ha totalizzato 41 presenze sempre in D. A gennaio 2022 l’arrivo al Grosseto in Serie C, è la sua prima esperienza nei professionisti. Il percorso di Saporiti, infatti, prosegue sempre nei professionisti con le maglie di Montevarchi e Torres. Nella sessione di mercato estiva del 2023 la firma con il Potenza in Serie C: bilancio complessivo di 35 presenze e 3 gol. Nella stagione 2024-25 Saporiti ha giocato con la Lucchese: 32 presenze, 9 reti e 10 assist in regular season, a cui si aggiungono due presenze e un gol nei playout vinti contro il Sestri Levante. E ora l’esperienza a Empoli in serie B dove incrocerà i destini dello Spezia.

Nella foto: Edoardo Saporiti