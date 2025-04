Stipendi di febbraio pagati: serenità tra gli Aquilotti e tifosi in festa

Oggi, o al massimo domani, saranno regolarmente pagati gli stipendi di febbraio, con annesse ritenute Irpef, contributi Enpals e Fondo Fine Carriera. Il tutto entro i termini stabiliti del 16 aprile. Una bella notizia che premia il lavoro dei dirigenti aquilotti e che alimenta serenità in seno all’ambiente sportivo.

Tifosi bianchi che ieri hanno gremito il settore ospiti dello stadio mantovano, tante le famiglie e tifosi di ogni età, molti dei quali hanno approfittato della trasferta calcistica per visitare la città di Virgilio e gustare le prelibatezze culinarie locali. Nella curva Cisa riservata agli spezzini, come già accaduto in occasione del derby contro la Sampdoria, non sono stati esposti i vessilli dei vari gruppi e club, ma un solo drappo con scritto ‘Diffidati’.

Prima, durante e dopo la gara i supporter spezzini hanno sostenuto, a gran voce, gli uomini in maglia bianca. Un boato ha salutato l’ingresso in campo degli Aquilotti per il riscaldamento, con l’immancabile inno a Luca D’Angelo. Tanti i cori a gara in corso per i singoli protagonisti, con l’apice ai gol di Aurelio e Salvatore Esposito. Al triplice fischio tanti applausi per Bandinelli & C., nonostante l’amarezza per il mancato successo.

Fabio Bernardini