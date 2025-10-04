Tarros all’esordio in casa: c’è Borgomanero

Se Sabbadini è stato operato al crociato dal professor Coari, se non altro Puccioni è recuperato ed anche Petrushevski e capitan Ramirez hanno smaltito i postumi dell’influenza che li avevano debilitati alla vigilia del match contro la Mens Sana. Per la guardia di Pontedera gli esami strumentali a cui è stato sottoposto in settimana hanno scongiurato lesioni muscolari e giovedì è tornato ad allenarsi coi compagni: coach Gabriele Ricci potrà dunque allungare le proprie rotazioni nell’esordio casalingo che domani, domenica, vedrà di fronte la Tarros al College Borgomanero. I bianconeri sono intenzionati a dimenticare la prova, a onor del vero solo offensiva, che dal riposo lungo in poi ha incanalato la gara contro Mens Sana sui binari della sconfitta, provando domani a riscattarsi ed offrire ai propri tifosi nell’esordio casalingo il primo sorriso stagionale.

Borgomanero è la solita squadra formata da ottimi elementi delle giovanili, che quasi ogni anno arrivano alle finali nazionali Under 19, sfornando elementi di assoluto rilievo, che gravitano intorno a Daniele Benzoni, che a scapito dei suoi 45 anni porta molti avversari ancora a scuola: esperienza, tecnica, mani educate. Insomma un elemento integro che porta esperienza ed è sempre fondamentale per la crescita dei giovani virgulti piemontesi. Una squadra sempre allenata da Stefano Di Cerbo, che corre giocando ai 100 all’ora e difendendo con intensità per l’intero arco del match avendo la classica impronta tattica da campo aperto e ritmi alti. "Vogliamo e dobbiamo riscattarci – commenta Gabriele Ricci, coach della Tarros Spezia – ci teniamo tutti e vorremmo regalare ai nostri tifosi il giusto premio per il loro attaccamento. Anche in questa stagione gare semplici non ne esistono. Il match contro Borgomanero nasconde parecchie insidie: a parte l’assenza di Sabbadini, recuperiamo di fatto tre giocatori, Puccioni, Petrushevski e Ramirez". Assenza, quella del giovane centro emiliano, che condiziona le rotazioni nel reparto lunghi e che quanto prima dovrà portare il club dei Caluri a inserire un elemento che non solo in gara ma anche in allenamento possa aiutare Daniele Pesenato. A ottobre non è facile trovare giocatori pronti: i bianconeri sembrano vagliare la pista che porta a Eraldo Nikoci, classe 1999, pivot di 213 cm, albanese ma di formazione italiana, ex di Olimpia Firenze e Sangiorgese Legnano. Il match Tarros Spezia-College Borgomanero si gioca domani al PalaSprint alle ore 18 e sarà arbitrato da Davide Cirinei di Pisa e Samuele Fambrini di Lucca.

Gianni Salis