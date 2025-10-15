Tarros Cellerini e Pesenato top: "Talento tecnico ed entusiasmo"

E’ il più piccolo della covata giunta quest’anno in riva al Golfo. Jacopo Cellerini, playmaker classe 2006, primo anno in bianconero, ha fatto tutta la trafila a Montecatini, sponda Gema. Play-guardia di 190 cm, coach Da Re lo fece già esordire 17enne in B Nazionale dove ha collezionò, seppur non con molto minutaggio, comunque ben 16 gettoni a referto. Ha la giusta dose di sfrontatezza, senza strafare, ma quella che serve per togliere le castagne dal fuoco, esattamente come è successo a Firenze: locali in rimonta ma la tripla in step-back ed un’altra dopo un solo giro scarso di lancette la dicono lunga su come questo ragazzo della provincia pistoiese si sia ritagliato un posto di rilievo ed anzi provi a scalare le gerarchie in una genuina competizione interna.

Poi c’è l’unico finora inamovibile, Daniele Pesenato, il centro brianzolo pochi fronzoli e molta sostanza: inamovibile anche perché non ha il cambio di ruolo che gli permetterebbe di rifiatare, dopo l’infortunio occorso a Matteo Sabbadini. A Firenze 22 punti, 4/4 ai liberi, 6/9 dalla media, 9 rimbalzi, 2 assist e 2 stoppate per un complessivo +30 di valutazione. E poi di fronte aveva l’ex Tintori, che nelle prime due uscite aveva fatto bene, ma contro il centro bianconero ha marcato ‘virgola’ tanto da costringere coach Armellini ad utilizzarlo solo per 11 minuti mentre Pesenato è stato in campo 40’, ed infatti a Firenze pallone al pivot bianconero quando la palla andava messa in banca. Tedoldi è il play titolare, ma questo Cellerini ti sta mettendo in difficoltà.

"Sono ben contento che questo avvenga – chiarisce coach Gabriele Ricci – ; ha talento tecnico, fisico, è esplosivo, ha voglia di imparare ed entusiasmo, ecco perché l’abbiamo preso, Ma anche Francesco (Tedoldi, ndr) non è da meno in questo. Deve solo recuperare un po’ di fiducia in se stesso: sono due ragazzi di 19 e 20 anni che hanno grossi margini di miglioramento e sono contentissimo di entrambi".

E di Pesenato cosa diciamo?

"Spero solo che non prenda manco un raffreddore perché poi diverrebbe complicata la situazione. Anche Daniele è un ragazzo intelligente – commenta sempre il tecnico della Tarros – ma come tutti i ragazzi della rosa".

Da Firenze cosa ti porti dietro?

"Innanzitutto i due punti che oltre alla classifica fanno morale. Ma anche – aggiunge coach Ricci – un approccio alla gara di prim’ordine che ci ha permesso di indirizzare fin da subito il match. Poi è ovvio ci sono anche cose che non sono andate bene e sulle quali bisogna migliorare: ma è solo una questione mentale di attenzione, perché le capacità tecniche dei singoli e la loro serietà non si discutono".

