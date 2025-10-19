Tarros, voglia di continuità. Al Palasprint arriva Torino

"Certo, la vittoria a Firenze ha aiutato morale e classifica, ma bisogna proseguire a vincere e non mi importa giocare bene". Non usa giri di parole coach Gabriele Ricci alla vigilia del match contro GranTorino Draft in programma questo pomeriggio alle 18 al PalaSprint con direzione arbitrale affidata a Francesco Barbarulo di Vinci (Fi) e Daniele Collet di Castelnuovo Berardenga (Si). "Per continuare a vincere – aggiunge sempre il tecnico della Tarros – bisogna entrare in campo concentrati rispettando altresì il piano partita". Un’altra gara complicata attende dunque i bianconeri soprattutto perché la squadra di Collegno affidata a coach Stefano Comazzi ricalca a grandi linee la struttura di Borgomanero, composta da giovani di talento, atleticamente dotati, ma che forse a differenza dei novaresi non hanno una ‘chioccia’ come Benzoni. Un piano partita che dovrebbe soprattutto impossessarsi del controllo del ritmo di gioco, senza andare dietro a tutti i costi ai ritmi alti degli ospiti, cercando così di evitare o quanto meno contenere le transizioni ed i contropiedi che i piemontesi sanno abilmente sfruttare proprio grazie ai ritmi alti ed alle giocate in campo aperto. Un piano partita che come sempre non può prescindere dall’applicazione del taglia-fuori e relativo controllo dei rimbalzi per evitare di offrire all’avversario doppi se non addirittura tripli possessi consecutivi. "Sì – ammette coach Ricci – in settimana ci abbiamo ancora lavorato. E’ un aspetto fondamentale di crescita di squadra oltre che di ogni singolo giocatore, Si cresce solo con la voglia di sacrificarsi e questo ‘fondamentale’ della pallacanestro troppo spesso viene relegato". Dunque ‘controllo’ sembra essere la parola chiave del match: controllo del ritmo di gioco e dei rimbalzi nel pitturato. Squadra quella della Tarros che in settimana si è allenata col giusto piglio e che non ha avuto le problematiche fisiche o di salute che avevano colpito alcuni giocatori: Alberto Puccioni si è allenato con continuità e dunque sembrano essersi risolti i problemi muscolari delle scorse settimane che lo avevano afflitto. Se la difesa finora sembra l’aspetto più strutturato del gruppo, in attacco l’impressione è che manchi qualcosa soprattutto dalle mani di chi come Primoz Kmetic e Goce Petrushevski gioca molti palloni. "Primoz sta facendo bene – commenta Ricci – ma sicuramente certe penetrazioni nel pitturato che fanno parte del suo talentuoso repertorio devono essere finalizzate così come certi possessi del pallone; la presenza di Goce in difesa è fondamentale per noi, ma è indubbio – conclude il tecnico – che ci aspettiamo di più in attacco: il suo 1/17 da tre punti non è nel suo bagaglio tecnico".

Gianni Salis