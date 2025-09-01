Tifosi amareggiati con un occhio al mercato: "Spezia sotto tono, squadra da rinforzare"

"È uno Spezia ancora lontano dalla condizione migliore, è necessaria una crescita soprattutto sul fronte offensivo. Un po’ meglio lo spirito di gruppo". I tifosi aquilotti, non certo soddisfatti della prestazione delle Aquile nel match contro il Catanzaro, guardano con attenzione al mercato: "Servono una mezzala di qualità e un difensore centrale sinistro". E’ un po’ deluso Attilio Ricco: "Lo Spezia è ancora giù di tono, diamo tempo alla squadra di crescere perché c’è ancora tanto da migliorare in tutti gli aspetti. In 90 minuti un solo tiro in porta: si sentono le mancanze di Pio Esposito in attacco, Reca e Elia sulle fasce. Di positivo l’approccio alla gara, ma c’è ancora tantissimo da fare. Lapadula e Verde, se non saranno ceduti, è opportuno siano reintegrati". Si allinea a questo pensiero Leonardo Neri: "Non è ancora lo Spezia della scorsa stagione, la squadra è apparsa imballata, con alcuni giocatori in ritardo di condizione. L’impegno degli Aquilotti non manca, ma troppi gli errori tecnici dei singoli e poca la coralità.

Credo che con il rientro degli atleti infortunati e la crescita dei nuovi arrivati, lo Spezia possa trovare una sua fisionomia definita e vincente. Vorrei che tornasse Maggiore per dare una qualità superiore al centrocampo, molto bene Comotto". Amarezza nelle parole di Paolo Trivelloni: "Ho visto uno Spezia senza idee, senza di giocatori in grado di saltare l’uomo. Con gli ingressi di Comotto e Vlahovic la squadra è stata un po’ più propositiva, ma è comunque troppo poco nel computo complessivo. Ritengo siano fondamentale reintegrare Zurkowski e Lapadula, non mi dispiacerebbe fossero acquistati un esterno più intraprendente e una mezzala di spessore, rapido e tecnico". Si sforza di trovare aspetti positivi Fabio Bisogno: "A guardare il bicchiere mezzo pieno, lo Spezia è cresciuto sul piano agonistico rispetto alla gara con la Carrarese, ma c’è ancora tantissimo da lavorare.

Manovra poco fluida, un solo tiro in porta nell’arco della gara, servirebbero due nuovi innesti: un difensore centrale sinistro e una mezzala intraprendente e di ritmo. Sperando in una crescita di Candela, le uniche note positive sono stati Beruatto e Vlahovic. Un applauso al pubblico meraviglioso che ha tifato nonostante la prestazione sotto tono della squadra". Si associa Manuel Neri: "Picco straordinario come sempre, ha dimostrato la sua grandezza sostenendo sempre la squadra nonostante la prestazione al di sotto degli standard. È uno Spezia che dovrà crescere dal punto di vista offensivo perché zero gol in due partite non va bene, anche con il Catanzaro una sola occasione da rete. Mi ha ‘gasato’ Vlahovic, quando è entrato in campo ha sfoggiato una grinta sorprendenti, da Spezia. Mi auguro che dal mercato arrivi una mezzala di qualità di cui la squadra necessita, magari Maggiore che conosce la piazza".

Fabio Bernardini