Torna sabato al Trincerone il torneo dedicato ai due supporters aquilotti prematuramente scomparsi. Tifosi in campo nel ricordo di Mattia e Ilaria

Torna, a grande richiesta, il ‘Trofeo Mattia e Ilaria’ in ricordo dei due grandi tifosi aquilotti scomparsi prematuramente. Lo storico...

di FABIO BERNARDINI
4 settembre 2025
Torna, a grande richiesta, il ‘Trofeo Mattia e Ilaria’ in ricordo dei due grandi tifosi aquilotti scomparsi prematuramente. Lo storico club Orgoglio Spezzino 1988, approfittando della sosta del campionato di Serie B per gli impegni delle nazionali, ha organizzato per sabato 6 settembre al campo sportivo Trincerone del Limone, un torneo di calcio che vedrà impegnati i gruppi della Curva Ferrovia. L’evento prenderà il via alle 17. Dopo le partite, è in programma la consegna dei vari premi: la coppa dedicata a Mattia e Ilaria, tre targhe alle squadre partecipanti, due premi in memoria di Francesco Chella, Paolo Torri e Paolo Olivieri. Il club Orgoglio Spezzino, che raggruppa tutti i tifosi delle Aquile del levante cittadino, ha espresso soddisfazione per la rinascita di un evento caro a tutti i supporter spezzini: "Mattia e Ilaria, un fante e una fantela della curva volati via troppo presto. Ricordiamo ancora i vostri sorrisi e i nostri sogni su quei gradoni, sappiamo che ci guardate da lassù, insieme alla sezione Paradiso degli Ultras Spezia. Sciarpe al cielo e ricordi invecchiati dal tempo ma indelebili perché scolpiti nel cuore, sempre freschi e profumati di salmastro. Siete sempre con noi, in un legame indissolubile che non morirà mai!".

Fabio Bernardini

© Riproduzione riservata

