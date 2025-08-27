Tra mercato e campionato. Rebus a centrocampo. Zurkowski resta in rosa

Sarà uno Spezia ancora in piena emergenza quello che sfiderà il Catanzaro, sabato sera, al ‘Picco’ (ore 21). Mister D’Angelo dovrà ancora rinunciare a Sarr, Aurelio, Vignali, Bandinelli (infortunati) e Kouda (squalificato), con il neo acquisto Beruatto alle prese con un minutaggio limitato e Vlahovic che solo in extremis si capirà se potrà essere del match o meno, tenendo presente che l’attaccante serbo solo da lunedì ha ripreso a correre e non avrà, in ogni caso, la condizione migliore.

Fortunatamente Cassata avrà una settimana in più di lavoro sulle spalle, con benefici per la condizione fisica e, probabilmente, tornerà tra i convocati Lapadula, sebbene anch’egli non sia al cento per cento visto che non ha effettuato il ritiro ed è reduce da una caviglia malconcia. Proprio il reintegro in rosa, a pieno regime, dell’attaccante italo-peruviano, darà sicuramente a mister D’Angelo una freccia importante in più. Lapadula, benché sia stato corteggiato dal Pescara, ha sposato la causa aquilotta, concordando con il club bianco la spalmatura dell’ingaggio e conseguente prolungamento del contratto al 2027.

Occhi puntati, ora, su eventuali nuovi innesti dei quali la squadra necessita: un difensore centrale sinistro, già individuato da Melissano (Jack del Como e Alexiou dell’Inter sono incedibili), il cui ingresso è condizionato alla partenza di Giorgeschi, e una mezzala di qualità - Maggiore o Degli Innocenti - che potrà arrivare solo se partirà Zurkowski. Su quest’ultimo fronte, crescono le possibilità che il polacco resti in rosa. Ore di attesa, infine, per l’offerta dell’Adanaspor per Colak, si attendono novità per le cessioni di Verde e Cugnata.

Fabio Bernardini