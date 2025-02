Tre punti su un campo mai semplice. Mister D’Angelo elogia la squadra: "In attacco abbiamo più soluzioni»

Soddisfatto per la vittoria del suo Spezia mister Luca D’Angelo: "La partita è stata giocata molto bene nel primo tempo, poi non siamo rientrati nel modo giusto, ma tutto sommato nel prosieguo abbiamo gestito bene la gara. È importante aver vinto in un campo come il Tombolato che non è mai semplice, lo abbiamo fatto con grandissima autorità, tranne che nei primi dieci minuti del secondo tempo. Non dimentichiamoci che qui il Pisa ha pareggiato e il Palermo ha perso". Sollecitato sull’ipotesi di promozione diretta senza passare attraverso i play-off, il tecnico aquilotto si è schernito: "Quindici punti sono tanti, noi non dobbiamo avere quello in mente, non dobbiamo guardare le squadre davanti e dietro, dobbiamo giocare ogni partita cercando di fare risultato. Ciò che è importante è giocare come abbiamo fatto oggi, su un campo difficilissimo come quello di Cittadella e vincere in maniera autoritaria: un valore aggiunto per noi". Piovono complimenti sul bunker difensivo dei bianchi. "La nostra fase difensiva è sicuramente un nostro punto di forza - ha ammesso D’Angelo - perché già dagli attaccanti c’è grande pressione, con l’aggiunta che sia il nostro portiere che i nostri difensori sono molto forti. Contro il Cittadella abbiamo concesso qualcosa in più, in genere concediamo meno occasioni agli avversari. Chichizola? Si tratta di un portiere forte, così come lo sono Gori e Mascardi".

Non è mancato un accenno al mercato. "Lapadula è stata un’occasione che abbiamo sfruttato considerando il problema di Soleri - ha spiegato il tecnico -, la società è stata pronta a prendere un giocatore molto importante. In attacco siamo tanti, ci sarà la possibilità per tutti di farsi trovare pronti. Abbiamo parlato con i ragazzi, sanno qual è la situazione. Soleri non sappiamo quando rientrerà, ne avrà ancora almeno per un mese". Infine le condizioni di Luca Vignali, uscito alla fine del primo tempo: "L’ho sostituito perché ha ricevuto una botta al quadricipite". Raggiante Arkadiusz Reca, tra i migliori in campo: "È stata la terza vittoria di fila, conquistata contro un avversario molto duro. Un successo molto importante che ci fa crescere tanto. Abbiamo fatto molto bene il primo tempo, creato occasioni e fatto due gol. Nel secondo tempo abbiamo mollato un po’, ma abbiamo finito la gara con zero gol subiti. In avanti possiamo contare su giocatori molto forti. Ora pensiamo al Palermo. Sarà una partita importante, ci ricordiamo della sconfitta patita al ‘Barbera’, con i nostri tifosi, al ‘Picco’, siamo pronti a dimostrare tutto il nostro valore". Fabio Bernardini