Ultima fatica in campionato per lo Spezia Women

Ultima fatica di campionato per l’Asd Spezia femminile, che conclude oggi a Moncalieri una stagione fantastica conclusa con la meritatissima promozione. La trasferta piemontese vedrà le giovani spezzine giocare a Orbassano, nell’impianto sportivo intitolato a Valentino Mazzola, con fischio di inizio alle 15. Di fronte alle spezzine, la squadra che per lunghi tratti ha conteso proprio a Spezia e Pro Sesto la vittoria del campionato. Per lo Spezia, ottenuto il massimo risultato nel campionato, l’obiettivo della gara odierna sarà quello di far giocare chi nel corso della stagione ha trovato meno spazio rispetto alle titolarissime; altro obiettivo, quello di cercare il quarantesimo gol di Codecà e prepararsi alla sfida di sabato prossimo a Castelnuovo contro il Meda per l’accesso alla finale di Coppa Italia. Arbitra Giacomo Pasquetto di Crema, con assistenti Giuseppe Altomare e Alice Prigione di Pinerolo. Ad eccezione di Pucitta e Lehmann, tutte convocate le aquilotte: portieri Aliquò e Sensi. Difensori: Pozzi, Fuggle, Barraza, Scattina, Lombardo, Duce, Monetini e Adami. Centrocampisti: Dehima, Ciccarelli, Manea , Dezotti, Del Freo, Lovecchio, attaccanti: Buono, Parodi, Codecà, Sansevieri e Vacchino. Con mister Salterio anche i vice, Hanif, Erbetta, la team manager Alberti, l’addetta ai social Maarouf il fisioterapista Ferdani. Le altre partite dell ultima giornata: Azalee-Sedriano, Formello-Pietrsanta, Ivrea-Monterosso, Lesmo-Bellinzago, Meda-Torres, Tharros-Pro Sesto. Riposa Baiardo.

Classifica: ASd Spezia 76, Pro Sesto 72, Moncalieri 66, Meda 56, Lesmo 46, Azalee 44, Baiardo 43, Bulè 36, Ivrea 31, Tharros 29, Monterosso 23, Sedriano 22, Torres 17, Pietrasanta 15, Formello 5.