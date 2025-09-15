Un pareggio con l’amaro in bocca. Spezia vicino all’impresa a Empoli. Vantaggio di Esposito, poi la beffa

EMPOLI

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Curto, Lovato, Carboni; Ceesay (82’ Ebuehi, Ignacchiti, Ghion (79’ Belardinelli), Yepes (46’ Ilie), Elia (70’ Moruzzi); Shpendi, Popov (70’ Konate). (A disp. Perisan, Gasparini, Ilie, Indragoli, Tosto, Saporiti, Campaniello, Orlandi). All. Pagliuca.

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Cassata (59’ Zurkowski), Beruatto (82’ Cistana); Artistico (70’ Soleri), Vlahovic (59’ Di Serio). (A disp. Sarr, Loria, Jack, Bertoncini, Onofri, Lorenzelli, Comotto, Lapadula). All. D’Angelo.

Arbitro: Feliciani di Teramo (assistenti Laudato di Taranto e Fontani di Siena), Var Serra di Torino, Avar Maresca di Napoli.

Note: ammoniti Pagliuca, Yepes, Cassata, Elia, Nagy e Ilie. Angoli 2-6. 3’ e 4’ di recupero. In tribuna gli ex aquilotti Stefano Gori, Andrea Catellani e Massimiliano Alvini. Reti: 18’ Esposito (rig.), 4’ st Popov.

EMPOLI – Pareggio con l’amaro in bocca per le Aquile nel match a Empoli, al termine di una gara che ha visto i bianchi protagonisti di una buona e confortante prestazione in chiave futura. Lo Spezia si presenta al ‘Castellani’, ancora una volta rimaneggiato, con 5 giocatori out: alle assenze preventivate di Bandinelli, Aurelio e Vignali, si aggiungono quelle di Kouda (reduce da una contusione patita durante la rifinitura di sabato) e Candelari, alle prese con un fastidio muscolare. Poche alternative, dunque, a centrocampo, per mister D’Angelo costretto a convocare il giovane Lorenzelli. Nella formazione iniziale, davanti a Mascardi, torna il collaudato trio Wisniewski, Hristov e Mateju, con Candela quinto di destra e Beruatto sulla sinistra, quest’ultimo al debutto da titolare. Esposito in regia, sorretto ai lati da Nagy e Cassata, in attacco esordio dal 1’ minuto di Vlahovic, affiancato da Artistico. Partono bene gli Aquilotti, più intraprendenti e manovrieri rispetto alle precedenti esibizioni. Al 10’ la prima occasione spezzina, con un colpo di testa di Artistico che sfiora il palo. Quattro minuti dopo l’arbitro Feliciani viene richiamato dal Var per un fallo di Yepes su Cassata in area di rigore, con conseguente assegnazione del penalty. Esposito, al 18’, realizza dal dischetto con un tiro potente, solo intuito da Fulignati, per la gioia degli oltre mille tifosi spezzini al seguito. I padroni di casa reagiscono subito: il tiro di Yepes, al 21’, è respinto da Mascardi.

I bianchi sfiorano il raddoppio al 33’ con un fendente dalla distanza di Wisniewski, ribattuto da Fulignati. Brividi al 40’ per un rasoterra di Shpendi, deviato in angolo da un reattivo Mascardi. Al 48’ Esposito sale in cattedra smarcando Beruatto, il cui sinistro trova i guantoni di Fulignati. A inizio ripresa il rocambolesco pareggio dell’Empoli: Elia, lasciato troppo libero, crossa al centro dell’area, Popov arriva alla deviazione con la sfera che si insacca all’incrocio dei pali cogliendo un po’ impreparato Mascardi. Gli azzurri di casa prendono coraggio e al 53’ sfiorano il raddoppio, prima con un diagonale a mezza altezza deviato da Mascardi, poi con un tapin in scivolata di Shpendi che termina di poco a lato. Si rivede lo Spezia al 62’ con una punizione insidiosa di Esposito, parata da Fulignati. Passa un solo giro di lancette e Artistico si divora il gol del 2-1: ben lanciato da Candela al centro dell’area, l’attaccante romano cerca il tiro piazzato che l’estremo difensore locale è bravo a deviare. Al 72’ doppia occasione da rete per le Aquile, prima con Soleri, poi con Di Serio, ma la difesa empolese respinge l’assalto. Nel finale vani i tentativi di Zurkowski e Soleri. Al termine applausi dei tifosi a tutta la squadra.

Fabio Bernardini