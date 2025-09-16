Un pari che indica crescita. Bene ma ancora non basta

‘Un passetto’, ‘un punticino’, si vabbè... basta diminutivi! Il pareggio dello Spezia ad Empoli è soprattutto sinonimo di crescita, anche se sono ancora palesi i difetti in alcuni reparti e nella mole di gioco sviluppata. Tutti ad attendere la coppia Artistico-Vlahovic, poi invece ti vedi spuntare un Soleri in grande forma, mentre Lapadula se ne rimane seduto in panchina a favore – dal punto di vista tattico giustamente – di Di Serio. Il duo migliore è ancora da scoprire, insomma, così come da scoprire è ancora Vlahovic, sicuramente ancora non al meglio della condizione o comunque dell’affiatamento coi compagni.

Il discorso delle fasce, dove orbitano i due nuovi esterni Candela a destra e Beruatto a sinistra, ancora non è soddisfacente. Attendiamo, per adesso, che rientri Aurelio e anche Vignali, per poter vedere qualcosa di nuovo. Sicuramente con la Juve Stabia ci saranno, lo spezzino – superata l’operazione ed in gruppo già dalla scorsa settimana – sarebbe potuto già andare in panchina contro l’Empoli se non avesse dovuto scontare l’ultima delle tre giornate di squalifica derivate dalla passata stagione: con lui, magari minor qualità rispetto a Candela, ma la garanzia di una fase difensiva più efficace e percussioni perentorie. Per l’ex Palermo, invece, la possibilità di dare più vivacità alla fascia mancina e magari proporsi, come ha sempre fatto, anche in zona gol. Candelari, nella casalinga pomeridiana di sabato contro i campani, non ci sarà, ma potrebbe invece recuperare Kouda per dare imprevedibilità al centrocampo, anche se continua a non essere lì il problema maggiore del gioco spezzino.

È chiaro che se dalle fasce non arriva il sufficiente numero di cross (validi), la difficoltà delle punte sia reale. Insomma la situazione si sta ‘apparecchiando’ per vedere finalmente lo Spezia, almeno alla quarta giornata – nella sua terza casalinga di stagione – vincere la sua prima gara. Li ricordiamo: Artistico, Vlahovic, Lapadula, Soleri e Di Serio (in ordine sparso) non sono attaccanti di seconda fascia, né per qualità, né per varietà e combinazioni.

Non consideriamo poi un centrocampo che può essere altrettanto prolifico. Quindi, al di là dei 2 punti in classifica, un solo gol realizzato in 3 match, crediamo diventerà presto una brutta media del passato.

Marco Magi