Una brutta tegola. Lesione di medio grado, Di Serio fuori un mese e mezzo

L’attaccante Giuseppe Di Serio sarà costretto ai box per 40-45 giorni. Il bomber trentino, uscito anzitempo nel match di domenica scorsa contro il Bari, ha purtroppo riportato una lesione di medio grado al flessore della gamba sinistra che lo costringerà a saltare le importantissime partite contro il SudTirol, la Reggiana, l’Ascoli, il Lecco e il Parma. Potrebbe rientrare nei ranghi solo il 20 aprile in occasione del match casalingo contro la Sampdoria. Una tegola pesantissima per mister D’Angelo che sull’attaccante, autore di due gol in cinque partite, contava moltissimo per ridare linfa vitale a un reparto offensivo che ha prodotto solo 26 reti (il peggiore del campionato). Sabato prossimo saranno assenti anche Kouda e Wisniewski, unica consolazione il ritorno tra i convocati di Reca.

Nelle fila del SudTirol mancheranno il centrocampista Arrigoni, squalificato dal giudice sportivo, il difensore Vinetot e l’attaccante Pecorino, entrambi infortunati. Da valutare Rover. Già iniziata la prevendita dei biglietti per la gara: nessun obbligo della del tessera del tifoso. Ieri, infine, gli ad Peri e Gazzoli hanno presenziato all’assemblea di Lega B.

Fabio Bernardini