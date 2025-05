Una marea bianca verso Cremona. L’urlo di 2500 tifosi per le Aquile

"Tutti a Cremona!" Saranno 2500 gli spezzini presenti, domani sera, allo stadio ‘Zini’, per sostenere gli Aquilotti nella finale di andata dei playoff. La mobilitazione dei tifosi è scattata alle dodici di ieri mattina, allorquando la Cremonese ha aperto ufficialmente la prevendita dei biglietti per la curva Nord dello stadio lombardo, riservata agli spezzini titolari di Eagle Card. Da subito il sito TicketOne è stato preso d’assalto: nei primi dieci minuti di vendita sono stati staccati ben 700 biglietti, raddoppiati dopo mezz’ora. Alle 16 i supporter aquilotti in possesso dei tickets di ingresso erano 2200, ne restano 225 che tra ieri sera e oggi saranno polverizzati. Una grandissima manifestazione di affetto e vicinanza dei supporter per la squadra del cuore, nonostante le criticità dovute al giorno lavorativo.

Tantissimi, lunedì scorso, hanno richiesto ferie o permessi sui luoghi di lavoro per poter essere presente sugli spalti dello stadio cremonese. Il grosso dei supporter si muoverà con mezzi privati, il restante con i pullman. Già allestiti sette torpedoni a cura del Gruppo Belini Frizzanti, gruppo Fedelissimi Mazzetta, club Franco Cavatorti, gruppo Bullone-Curva Ferrovia. La tifoseria organizzata sta cercando altri mezzi, esercizio non facile in un periodo di gite. Per gli spezzini non sarà, ovviamente, possibile acquistare biglietti negli altri settori dello stadio. In tribuna, allo ‘Zini’, ci sarà anche il presidente Charlie Stillitano, mentre domenica arriverà direttamente dagli Usa il patron Thomas Roberts. Parallelamente, continua a ritmo a dir poco incalzante, la prevendita dei biglietti per la finalissima di domenica al ‘Picco’, dove andrà in scena anche il cerimoniale finale, che non consentirà alcuna invasione di campo.

Oggi, alle 23,59, terminerà la prelazione per gli abbonati, da domani alle ore 12 prenderà il via la vendita libera, dopo le disposizioni del Gos. Prevedibile che per i settori riservati ai tifosi locali, lo Spezia adotti la formula già applicata con il Catanzaro, dando la possibilità ai possessori di Eagle Card di acquistare quattro tagliandi. Scontato il sold-out del ‘Picco’, già ieri la curva Ferrovia era in fase di completamento. Sul fronte tecnico, mister D’Angelo ha provato, a Follo, la formazione che schiererà allo ‘Zini’, con alcuni ballottaggi presi in considerazione. Scontata la conferma della linea difensiva, con Gori a guardia dei pali, Wisniewski, Hristov e Mateju centrali, Elia e Aurelio sulle fasce. A centrocampo Nagy e il rientrante Salvatore Esposito si contenderanno il posto di play. Se D’Angelo opterà per riproporre il talento napoletano in cabina di regia, Nagy ricoprirà il ruolo di mezzala, con Cassata sul versante opposto (in ballottaggio con Bandinelli e Kouda). In attacco Pio Esposito e Di Serio, se quest’ultimo darà garanzie di tenuta dopo il leggero affaticamento accusato domenica scorsa. Diversamente è pronto Lapadula. Indisponibili Sarr, Bertola, Degli Innocenti e Soleri, da valutare Vignali.

