VENERDì A ’MARASSI’. Verso il match a Genova. In partenza 200 tifosi

C’è attesa per le eventuali decisioni dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive riguardo il match Sampdoria-Spezia, vista la rivalità nata negli ultimi anni tra le due tifoserie, dopo un gemellaggio durato anni. Nella scorsa stagione la partita fu classificata a ’rischio 3’, ovvero medio alto in una scala di valutazione com massimo 4. La trasferta dei tifosi aquilotti venne limitata ai solo possessori della tessera del tifoso, è dunque possibile che sia così anche in questa occasione. Saranno, comunque, tantissimi i supporter al seguito, nonostante il giorno lavorativo: 200 a bordo di 4 pullman (due del Gruppo Belini frizzanti, altrettanti rispettivamente da parte di ‘Orgoglio Spezzino’ e club ‘Cavatorti’), la maggioranza con mezzi privati visto le problematiche legate al treno di ritorno.

F.B.