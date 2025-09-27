Venezia-Spezia 2-0, ko amaro con tante proteste dei liguri
La squadra di D’Angelo contesta l’arbitraggio di Fabbri. Decidono il rigore di Adorante e il raddoppio di Korac.
Venezia, 27 settembre 2025 – Il Venezia vince, lo Spezia protesta con il signor Fabbri di Ravenna che caccia al primo fallo Vignali, reo di un piede a martello che non è sfuggito al direttore di gara romagnolo. Al 26' fallo di Soleri su Haps, rigore trasformato da Adorante.
Un tiro di Kike Perez fuori di poco quindi, al 45' su angolo di Busio Compagnon mette dentro ma il Var annulla per un tocco di mano.
Nella ripresa al 9' il gol di Korac su angolo prolungato da Hainault. Lo Spezia cerca in ogni modo di tornare in partita, ma il Venezia tiene e sfiora anche il terzo gol nel finale di gara con Fila.
