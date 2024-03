Verde che gol, Falcinelli è l’arma in più . Hristov il migliore del reparto difensivo

ZOET 6,5: intuisce ma non arriva sul rigore di Casiraghi, ci mette una pezza sul rasoterra insidioso di Davi, determinante nel finale con le sue uscite.

BERTOLA 5,5: così così nelle velocizzazioni avversarie, da dimenticare quando si tratta di impostare (46’ ESPOSITO P. 6: entra bene in partita tra sponde e profondità. Si divora un gol).

HRISTOV 7: il migliore della difesa, eccezionali i suoi colpi di testa a sventare la minaccia su Odogwu. Sfoggia personalità in quantità industriale.

NIKOLAOU 5,5: in evidente difficoltà per l’intero primo tempo, con alcuni svarioni in fase di impostazione e di posizionamento. Un po’ meglio nella ripresa.

MATEJU 6: fa fatica a contenere la verve di Davi, proprio dalla sua fascia di competenza si sviluppa l’azione che porta al rigore di Molina. Cresce dopo il 45’.

NAGY 6: il soldatino risponde "Obbedisco" alle direttive del comandante D’Angelo: per lui combattività ad oltranza, non poche le seconde palle recuperate a suon di tackle (68’ CASSATA 6,5: entra e si procura il rigore, sfoggia una prestazione da spezzino vero).

ESPOSITO S. 6,5: 1° tempo col freno a mano tirato, sale in cattedra nella ripresa per temperamento e cattiveria agonistica.

ELIA 6,5: poco sfruttato per le sue qualità tecniche, assolve bene i compiti difensivi assegnati, con qualche buono spunto in progressione (81’ GELASHVILI 6: buon contributo).

VERDE 8: decibel all’ennesima potenza dei settemila del Picco al suo straordinario gol al sette, scatena l’esultanza irrefrenabile del popolo bianco per il penalty ottimamente trasformato. Boato strozzato in gola per un sinistro velenoso respinto da Poluzzi in angolo e una punizione deviata in corner dello stesso estremo difensore. Tutti in piedi per lui (78’ VIGNALI 5: posizionato nei minuti finali alla sinistra va in grande sofferenza).

FALCINELLI 7: portentoso nel suo consueto lavoro sporco ad oltranza, determinante la sua sponda nell’azione del vantaggio aquilotto, è un’arma in più. Mani nei capelli per il suo destro deviato in angolo.

BANDINELLI 5,5: dirottato sulla trequarti, mal si adatta al ruolo; decisamente meglio quando torna mezzala. Cagiona il fallo da rigore su Molina (78’ JAGIELLO 6: contributo di sostanza).

ALL. D’ANGELO 6,5: una vittoria da ‘Picco’, meritata e voluta, grazie anche a un pubblico eccezionale. Vara, come anticipato da La Nazione, il 3-4-2-1 con Bandinelli al posto di Jagiello e con Bertola costretto in extremis a rimpiazzare Tanco. Nella ripresa tenta il tutto per tutto.

ARBITRO DI MARCO 5: incertezze e scelte sbagliate, non concede il rigore per fallo di mano di Masiello, mal assistito dal Var Maggioni. Grazia Cagnano dal giallo per un brutto fallo su Nagy, troppo fiscale nell’ammonizione di Hristov. Non vede un’evidente deviazione in angolo di Poluzzi sul tiro di Verde.