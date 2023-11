VERSO CREMONA. Bandinelli e Muhl tornano in gruppo. Gelashvili è out

Bandinelli e Muhl di nuovo in gruppo e pronti per Cremona, out Gelashvili. Queste le novità provenienti dal quartier generale di Follo dove, ieri mattina, la squadra si è ritrovata per proseguire la preparazione in vista del difficile match di domani allo ‘Zini’ contro la Cremonese. Bandinelli, alle prese con i postumi di una distorsione alla spalla sinistra accusata nella partita contro il Pisa, solo da ieri ha ripreso ad allenarsi con i compagni dopo aver svolto nei giorni scorsi un lavoro personalizzato. Difficile la sua presenza dal primo minuto nella gara dello ‘Zini’, più probabile un suo impiego in corso d’opera con Cassata pronto all’arruolamento. Tenendo, peraltro, presente che nel ruolo si è espresso molto bene Corradini, per il quale è auspicabile un maggiore impiego. Muhl, fermatosi sul finire del match contro il Pisa per una lesione di basso grado al muscolo pettineo della gamba destra, è anch’egli tornato solo ieri in gruppo, probabile pertanto che Alvini opti inizialmente per l’arruolamento di Bertola al fianco di Amian e Nikolaou. Brutte notizie per Gelashvili, protagonista di due ottime partite contro il Cosenza e il Sassuolo, costretto al forfeit nella seduta di ieri perché dolorante su un fianco a seguito di una botta rimediata al ‘Mapei’. Il georgiano non è stato sottoposto a esami diagnostici, da valutare se riuscirà a recuperare in tempo per il match di domani.

Fabio Bernardini