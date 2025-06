Verso il campionato. Modena 53 volte in B

Con la retrocessione a tavolino del Brescia, la serie B perde la squadra che ha partecipato più volte al campionato (66): le rondinelle hanno anche il primato di retrocessioni dalla A (13). In totale alla serie cadetta, dalla stagione 1929-1930 alla 2024-2025 (a girone unico e non) hanno preso parte complessivamente 144 squadre. Tra le squadre che saranno coinvolte in questa edizione (che inizierà venerdì 22 agosto per terminare nella fase regolare nel weekend del 10 maggio 2026) chi ha frequentato più volte la B è il Modena a quota 53, alla pari degli emiliani c’è il Verona ma gli scaligeri militano in serie A. Sul podio insieme agli emiliani due formazioni di livello come il Bari 49 partecipazioni e il Palermo a quota 47 che quest’anno parte con il ruolo di grande favorita e ha come unico obiettivo il ritorno in A dopo averlo fallito anche la scorsa stagione. In fondo alla particolare classifica la Carrarese, tornata in B lo scorso campionato (vincendo i playoff) dopo un’assenza di ben 76 anni, a quota tre.

Stesso numero di frequentazioni cadette anche per il Sudtirol ma agli altoatesini ne va aggiunta un’altra sotto il nome di Bolzano. Riepilogando la classifica di ’fedeltà’ alla prossima B è la seguente: Modena 53 volte, Bari 49, Palermo 47, Monza 40, Venezia e Pescara 39, Reggiana 36, Cesena 33, Catanzaro 30, Spezia 29, Padova 28, Empoli 22, Avellino 19, Mantova 15, Frosinone e Sampdoria 13, Entella e Juve Stabia 6, Sudtirol e Carrarese 3. Come curiosità tra i club mai arrivati in A quello che di più ha militato in B è stato il Taranto, in 31 volte occasioni