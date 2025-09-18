Verso il match. Con la Juve Stabia arbitra Massimi

Il match Spezia-Juve Stabia sarà arbitrato da Luca Massimi di Termoli. Il 36enne molisano ha nel suo curriculum 72 direzioni in Serie B e 37 in A, e ha già diretto lo Spezia in sette occasioni per un bilancio di quattro vittorie bianche, un pareggio e due sconfitte. In riva al Golfo è ricordato per aver ben diretto la storica vittoria delle Aquile a Napoli, il 22 dicembre 2021, in Serie A (0-1). Altro successo indimenticabile, con Massimi arbitro, è quello del 19 ottobre 2019 a Pescara per 2 a 1. Gli assistenti di gara saranno Di Giacinto di Teramo e Regattieri di Finale Emilia, il quarto ufficiale Burlando. Al Var vi sarà Giacomo Camplone di Pescara, all’Avar Valerio Marini di Roma1. Ieri la squadra ha proseguito gli allenamenti a Follo: Aurelio e Vignali sono tornati stabilmente in gruppo, out Bandinelli, Candelari, fiducia per il recupero di Kouda. Infine, per il match con la Reggiana l’Osservatorio ha suggerito la vendita dei biglietti ai soli tifosi aquilotti muniti di Eagle Card.

Fabio Bernardini