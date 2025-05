VERSO IL MATCH. Pio Esposito ce la fa. Roberts e Stillitano caricano la squadra

Pio Esposito (nella foto), dopo la botta accusata al ginocchio destro allo ‘Zini’, si è sottoposto ieri alle opportune cure fisioterapiche. D’Angelo ha rassicurato sulle condizioni del bomber e tutto lascia supporre che Pio sarà in campo. Stesso discorso per Luca Vignali, sofferente a un ginocchio, ma che dovrebbe essere tra i disponibili, almeno per la panchina. Abili e arruolati Salvatore Esposito e Lapadula, ma non è detto che il tecnico li inserisca nella formazione iniziale. Out Sarr, Soleri, Degli Innocenti e Bertola. L’allenatore delle Aquile ha sottolineato la necessità di interpretare la finalissima senza basarsi sul risultato di 0-0 dello ‘Zini’.

Non sarà, quindi, uno Spezia arroccato in difesa a difendere il pareggio, risultato che consentirebbe la promozione in Serie A, ma presumibilmente neppure da assalto all’arma bianca. Saranno scelti i giocatori che daranno garanzie di tenuta completa su entrambi le fasi, con un occhio di riguardo al fronte difensivo. Non è escluso che D’Angelo confermi in blocco la formazione di giovedì, con la variabile Kouda. A sostenere i bianchi ci saranno il presidente Charlie Stillitano, che giovedì ha incoraggiato la squadra e il patron Thomas Roberts. In tribuna il presidente della Lega di Serie B Paolo Bedin e tanti ex aquilotti, tra i quali Mbala Nzola, Giulio Maggiore ed Emmanuel Gyasi.

Fabio Bernardini