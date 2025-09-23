Verso la Coppa Italia. Aquile di scena domani al Tardini. Mister D’Angelo verso il turn over

Nelle prossime due settimane lo Spezia si giocherà una buona fetta di credibilità, in un tour de force di quattro partite dalle quali si attendono punti e prestazioni. Tralasciando il match di Coppa Italia di domani a Parma che, oggettivamente, alla luce del pessimo avvio di campionato, non può davvero rivestire un’importanza prioritaria, le attenzioni maggiori dovranno essere riversate sulle difficili gare esterne di Venezia (sabato 26 settembre) e Reggio Emilia (martedì 30 settembre) e il match casalingo contro il Palermo (4 ottobre). Urge un’inversione di rotta non solo in termini di prestazioni ma anche di punti, perché sebbene si sia solo alla quarta giornata di campionato, non si può perdere ulteriore terreno in classifica, con conseguente malumore crescente della piazza.

L’obiettivo dichiarato del club della salvezza, a dire il vero apparso ai più oltremodo prudente dopo il terzo posto della scorsa stagione, sta diventando in questo momento assolutamente prioritario. Non certo ciò che si aspettavano i tifosi. Sprecati malamente i ‘bonus’ contro squadre abbordabili come la Carrarese e la Juve Stabia, occorrerà fare punti con avversari decisamente più forti e temibili. E se non si riuscirà a vincere, sarà quanto meno importante muovere la graduatoria. Ecco perché la gara di domani pomeriggio al ‘Tardini’, sebbene da onorare, dovrà essere interpretata nell’ottica delle successive partite di campionato di ben altra importanza, dosando le forze dei cosiddetti titolari e dando spazio a chi ha giocato di meno. In porta farà il suo esordio Sarr dopo un anno di assenza, mentre in difesa dovrebbero trovare spazio Cistana, Aurelio, Onofri, Jack e Vignali. Anche a centrocampo attesi cambiamenti con gli innesti di Comotto, Kouda e Zurkowski; idem in attacco dove dotrebbero avere chances Lapadula e Soleri. Saranno assenti Bandinelli e Candelari, entrambi infortunati. Circa 200 i biglietti acquistati dai tifosi spezzini.

Fabio Bernardini