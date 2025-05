Verso la semifinale. Aurelio e Bandinelli stringono i denti. Fiducia su Lapadula

La settimana più lunga, quella che precede la semifinale di andata del 21 maggio contro la vincente di Catanzaro-Cesena (in campo domani alle 17.15), è vissuta dagli Aquilotti nella consapevolezza delle proprie potenzialità. Il neo patron Thomas Roberts e il presidente Charlie Stillitano torneranno in Italia la prossima settimana. La nuova proprietà ha sottoscritto, in fase di due-diligence, il premio promozione di oltre un milione di euro, a suo tempo stabilito dai Platek e poi ripreso da FC32. Il tutto a confermare la ferma volontà della neo proprietà di riportare lo Spezia nella massima serie.

Ieri, alla ripresa degli allenamenti, D’Angelo ha fatto la conta dei disponibili: assenti sicuri, in chiave playoff, Sarr, Degli Innocenti, Soleri, Bertola, dovrebbe tornare arruolato, almeno per il match di ritorno della semifinale, Salvatore Esposito. Stesso discorso per Reca. Abili e arruolati per la gara del 21 maggio Bandinelli, Aurelio e Lapadula: i primi due, affaticati, stringeranno i denti, così come il bomber italo-peruviano, reduce da una botta alla caviglia che non desta preoccupazione. Proprio su Lapadula (nella foto) si ripongono tante speranze, lui che ai playoff realizzò ben nove gol con Cagliari (4), Pescara (3), Benevento (2). Ieri, infine, riunione in Lega B con i dirigenti, tecnici e capitani dei club per i cerimoniali, gli aspetti organizzativi e regolamentati dei playoff, presenti il presidente Bedin e il responsabile Can Rocchi.

Fabio Bernardini