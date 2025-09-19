Verso la sfida del Picco. Fellipe Jack convocato per i mondiali Under20. Candelari out, a centrocampo fiducia a Cassata

Fellipe Jack volerà in Cile per disputare il Mondiale U20 con la Nazionale italiana di categoria. Ieri il ct Carmine Nunziata ha diramato la lista dei convocati nella quale figura il giovanissimo difensore italo-brasiliano, prelevato ad agosto dal Como, in prestito. Mister D’Angelo non potrà contare su Jack per ben quattro partite di campionato e per una di Coppa Italia. Le gare del Mondiale si svolgeranno dal 27 settembre al 19 ottobre, con raduno previsto il 21 settembre, il che significa che il difensore aquilotto salterà le partite contro il Parma in Coppa Italia, il Venezia la Reggiana, il Palermo e il Cesena in campionato. Una defezione di non poco conto nell’economia della squadra.

Tra i convocati figura anche lo spezzino Mattia Mannini, cresciuto nel settore giovanile aquilotto, che proprio domani pomeriggio, con la maglia della Juve Stabia, sarà avversario dello Spezia. Non partirà con la comitiva italiana Mascardi, ormai arruolato in pianta stabile con la Nazionale Under 21 e Candelari, costretto al forfeit a seguito dell’infortunio muscolare all’ileopsoas che lo terrà lontano dai terreni di gioco per circa un mese. Candelari e Bandinelli saranno sicuramente assenti domani nel match contro la Juve Stabia. Rientreranno nella lista dei convocati Vignali e Aurelio. La Juve Stabia di mister Abate non potrà disporre di Ciammaghichella, potrebbe tornare a disposizione Bellich. La formazione iniziale dello Spezia non dovrebbe discostarsi da quella vista all’opera nella partita di domenica scorsa a Empoli.

Certa la presenza in porta di Mascardi, confermato il trio centrale composto da Wisniewski, Hristov e Mateju. Sugli esterni si va verso le conferme di Candela a destra e Beruatto sul lato opposto, idem a centrocampo dove Nagy, Esposito e Cassata vestiranno le maglie da titolari. In attacco Artistico e Vlahovic sono in pole per la titolarità, ma anche Soleri potrebbe avere una chance dopo l’ottima performance al ‘Castellani’. Una gara speciale per Esposito che è nato e cresciuto a Castellammare di Stabia, città alla quale è rimasto legatissimo. Salvatore, Sebastiano e Pio Esposito hanno recentemente ristrutturato un campo da calcio nel quartiere della cittadina campana in cui sono cresciuti. Anche per la gara odierna si annuncia un ‘Picco’ gremito di tifosi bianchi, circa 9000 gli spettatori previsti. Fabio Bernardini