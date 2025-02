Verso Spezia-Palermo. Ferrovia esaurita in poche ore

Ormai non fa quasi più notizia, ma l’ennesimo sold out della Curva Ferrovia (a poche ore dalla messa in vendita dei biglietti) deve essere motivo di orgoglio per l’intera comunità spezzina. È l’attestazione di affetto verso la squadra che rappresenta un intero territorio, il vero patrimonio del club aquilotto di cui la nuova proprietà dovrà tenere conto. Ieri pomeriggio la squadra ha ripreso la preparazione a Follo. In vista del match contro il Palermo, mister D’Angelo non potrà contare sugli infortunati Sarr, Nagy e Soleri (un ex rosanero) e sullo squalificato Bandinelli (al suo posto si candida Degli Innocenti). Sarà, invece, della gara il ‘neo-bomber’ Luca Vignali. Possibile che Luca D’Angelo faccia esordire, dal primo minuto, bomber Lapadula al fianco di Pio Esposito. Nelle fila del Palermo i neo acquisti Audero e Pohjanpalo.

Fabio Bernardini