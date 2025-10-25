Vincere e voltare pagina. Lo Spezia sogna l’impresa. Ad Avellino non sarà facile

Alla nona giornata di campionato, ad Avellino siamo già alla prova del 9: uno Spezia ultimo in classifica cercherà nel difficile ’Partenio-Lombardi’ (il via alle 15), di rialzare la testa e realizzare un’impresa vincente. Finito il tempo delle parole e dei bonus di fiducia che la tifoseria ha elargito generosamente, gli Aquilotti sono chiamati a una prova di orgoglio e personalità, al cospetto di una squadra neo promossa, imbattuta tra le mura amiche e con ben 12 punti in classifica. "I miei giocatori dovranno giocare per il bene dello Spezia, non per me", ha ammonito mister Luca D’Angelo, oggi ancora alla guida della formazione aquilotta da separato in casa, dopo la delegittimazione di domenica scorsa da parte della società. Una situazione surreale, sulla quale saggiamente il tecnico aquilotto ha glissato, anche ricorrendo alle armi dell’ironia, con un’affermazione esemplare in risposta alla domanda se si sia sentito solo: "Un vecchio professore diceva che è difficile parlare degli assenti". Il tecnico aquilotto con ogni probabilità oggi ripartirà dal 3-5-2, con qualche dubbio sulla formazione iniziale, viste le condizioni non ottimali di Wisniewski, con Jack e Cistana in preallarme. Assenti certi Bandinelli, Zurkowski, Comotto e Artistico, in forte dubbio Wisniewski. In porta ci sarà Sarr, a guidare un trio di centrali composto da Mateju, Hristov e Jack (in ballottaggio con Cistana), con Vignali ‘quinto’ di destra e Aurelio sul fronte opposto. Al centro della mediana, Esposito, con Nagy e Cassata ai lati, in attacco con Lapadula potrebbe trovare spazio Di Serio. Circa 150 i tifosi al seguito della squadra.

Sisma. Ieri intanto apprensione per la scossa di terremoto di magnitudo 3.6 che ha colpito la provincia di Avellino: nessuna richiesta di soccorso o segnalazione danni è arrivata alla sala operativa dei Vigili del fuoco irpini, la partita di oggi non è rischio rinvio. In via precauzionale gli uffici tecnici comunali hanno disposto comunque una verifica allo stadio alla luce della notevole affluenza di pubblico prevista.

Striscione. Nel tardo pomeriggio di ieri ai cancelli del Ferdeghini è apparso lo striscione con la frase ’Pazienza finita’, sui social la Curva Ferrovia ha poi scritto: "Il nostro il sostegno non è mai mancato e mai mancherà, ma c’è un limite a tutto". Tra le righe si legge "presidenza inesistente, dirigenza imbarazzante" con critiche alla gestione D’Angelo, accuse ai giocatori "per una classifica che parla chiaro. Il limite è stato superato e ora la pazienza è finita. Spezia merita rispetto!"

Fabio Bernardini