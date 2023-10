Vista dagli altri. "A Palermo persa in extremis una grande occasione. Ma si è vista una squadra tonica e sbarazzina»

A Palermo lo Spezia spreca in extremis una grande occasione in una gara spettacolare e rocambolesca, però più di un quotidiano sportivo nazionale rammenta che i padroni di casa arrivavano da 3 vittorie consecutive: il Corriere dello Sport-Stadio sottolinea che i rosanero finora non avevano ancora preso 2 gol nello stesso match. Sempre sul Corriere, Paolo Vannini scrive di un "ottimo Spezia" e che "Alvini ha presentato uno Spezia tonico e sbarazzino: esterni bravi nelle due fasi (Elia e Reca)" tuttavia a fine testo ecco che "Lo Spezia però ha sottovalutato il cuore del Palermo". Sulla Gazzetta dello Sport, Fabrizio Vitale rileva come al ’Barbera’ bianchi non abbiano mai vinto, ad ogni modo registra "segnali importanti per il futuro perché prestazioni del genere possono solo portare lontanto", che "è uscito lo Spezia, sul piano della corsa nettamente superiore ai rosanero. In mezzo al campo Salvatore Esposito ha preso in mano il gioco, con Zurkowski e Antonucci generatori di corridoi sulla trequarti"; "Elia (ex col dente avvelenato per la mancata riconferma) e Reca hanno battuto chilometri sugli esterni. Antonucci si è reso pericoloso". Su Tuttosport, Luigi Butera dice che subito "i liguri vanno a nozze" e il gol li "gasa", nella ripresa "in campo Bandinelli e Pio Esposito che fanno subito festa"...in particolare quest’ultimo "trova il primo gol in B". A proposito di individualità nelle pagelle si evidenziano Reca e Zurkowski, entrambi prendono 7 da Tuttosport, il primo anche da Stadio-Corriere dello Sport e il secondo pure dalla Gazzetta.