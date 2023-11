Vista dagli altri: "Candellari e Bertola gli unici a salvarsi"

Tutti i quotidiani sportivi nazionali dedicano l’inizio dei rispettivi servizi su Spezia-Ternana alla contestazione al Picco e alla svolta tecnica. Venendo all’aspetto più prettamente calcistico sulla Gazzetta dello Sport, Marco Magi dice che "è stato il quarto pareggio il quarto pareggio interno di fila dello Spezia, troppo poco e troppo pochi i 10 punti in classifica. Per tutti pagherà Alvini". Federico Gennarelli sul Corriere dello Sport-Stadio: "Lo Spezia ha racimolato 10 punti in 13 partite, stentando anche con la Ternana e perla piazza la misura è colma. Salvatore Esposito è stato fra i più bersagliati". Su Tuttosport, Armando Napoletano riferisce che "Lo Spezia non è con Alvini, la piazza non è con i dirigenti, corto circuito totale, di un club che aveva appena fatto 3 anni di A". Lorenzo Mangini sulla Repubblica scrive "Ospiti intraprendenti, con Falletti imprendibile e mai seguito da Salvatore Esposito, indisponente come atteggiamento. Spezia solo volenteroso, che incorre nei soliti errori. Gli Aquilotti sono il peggior attacco della B con otto reti, ma recuperano due volte, in modo, però, apparso per certi aspetti casuale". Pagelle, un solo 7, quello che Bertola strappa su Tuttosport. Però è da rilevare come Mangini chiude su Tuttosport e cioé con "Tra le poche note liete due ragazzi, Candelari e Bertola, gli unici incolpevoli".