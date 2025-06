Vista dagli altri. "Il cuore non basta»

Dalla stampa nazionale riconoscimenti a tutta la stagione dello Spezia e al finale del match con la Cremonese. Per la Gazzetta dello Sport "Spezia a terra" e "non è stata una stagione semplice, con due cambi di proprietà ad accompagnare un cammino esaltante fino a quando il Pisa non ha dato l’accelerata decisiva. Il finale è stato un po’ sottotono, il risveglio nei playoff contro il Catanzaro sembrava la svolta decisiva e anche il pari di Cremona sembrava un buon risultato, ma nel momento decisivo la squadra è mancata. Sempre in balia dell’avversario". Tuttavia viene riconosciuto che la gara "si è riaperta grazie a cuore dello Spezia che è andato vicino a una clamorosa rimonta", i due gol dello Spezia hanno fatto tremare la Cremonese". Sul Corriere dello Sport si legge che "lo Spezia esce con le ossa rotte dalla partita più importante della stagione", "non ingannino i 2 gol in un minuto nel finale di partita, perché la squadra ha interpretato male per oltre 75’ la gara" e solo allora "ha "tirato fuori la verve e la grinta che serviva". Per Tuttosport "lo Spezia nel giorno dei giorni sbaglia completamente partita e lascia il campo come non merita. Perché durante la stagione regolare era sempre stata davanti per 38 partite a Stroppa". Infine Repubblica: "Primo tempo a prevalenza lombarda, secondo tempo a gran carriera da ambo le parti", ma "i padroni di casa hanno ritrovato agonismo e forza solo nel finale" quando "lo Spezia esplode di rabbia e segna due reti di seguito", nella "migliore della storia in Serie B dello Spezia". Sottolineato un po’ da tutti il record di presenze al Picco. Pagelle: pochissimi fra i bianchi che superano la sufficienza. La Gazzetta dà 6,5 ai due Esposito, il Corriere solo a Pio.

Andrea Catalani