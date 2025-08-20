VISTA DAGLI ALTRI. Match spettacolare col giovane Mascardi grande protagonista

La stampa nazionale applauda l’alto tasso di spettacolarità del derby ligure di Coppa Italia e tende a riconoscere un po’ di sfortuna alla Sampdoria. La Gazzetta dello Sport inizia con un bilancio secondo il quale "la festa è dello Spezia, che passa il turno ai rigori al termine di una sfida-thrilling, più organizzato lo Spezia in avvio, nella ripresa i cambi hanno dato più vivacità al gioco gioco dello Spezia, anche perché D’Angelo aveva più scelta". Ancora ai rigori per la quarta volta consecutiva", così comincia da parte sua il Corriere dello Sport-Stadio, che continua: "Ma stavolta la lotteria sorride allo Spezia, e dire che la formazione di Donati, ancora in rodaggio e ancora un cantiere aperto, ha sfiorato la vittoria a una manciata di secondi dalla fine". Infine gran elogio di Mascardi che "all’esordio assoluto fra i professionisti, trova il modo di riscattare il gol sul proprio palo subito nel primo tempo con una grande serie dal dischetto". Tuttosport sottolinea come i bianchi si siano salvati dal Var "sulla rete decisiva di De Paoli e poi su un rigore fatto ripetere". Alla fine "passa lo Spezia, ma è una questione di millimetri, l’eroe è il giovane Mascardi, alla prima da professionista". Repubblica, in un lungo articolo, parla quasi esclusivamente di una Samp piuttosto sfortunata, comunque "lo Spezia è solido, si affida molto alle capacità da fermo di Esposito. Senza Pio in avanti non è la stessa cosa, ma Artistico convince e lascia ben sperare. Difesa solida, manca ancora sprint sulle corsie esterne, adesso è normale". Pagelle. Anche i voti promuovono Mascardi che si prende 7 su Gazzetta e Corriere, 7,5 da Tuttosport. Inoltre 7 a Candela, Esposito e Artistico dalla ’rosea’, solo a quest’ultimo dallo Stadio-Corriere dello Sport.