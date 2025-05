VISTA dagli altri. "Quelle magliette con gli ex aquilotti di tutti i tempi»

Uno Spezia "granitico" e da urlo" secondo la stampa sportiva nazionale, che rende comunque onore alla prestazione del Catanzaro battuto in semifinale. Per il Corriere dello Sport-Stadio "c’è la sensazione che sia tornato lo Spezia del girone di andata; in un colpo solo D’Angelo riesce a risparmiare i diffidati e a non subire squalifiche. Al contempo fa sì che non ci sia bisogno di far entrare nessuno dei recuperati almeno per la panchina". La Gazzetta dello Sport prevede "una grande finale", tra la Cremonese, "lo Spezia che non si è risparmiato contro il Catanzaro, pur partendo dal 2-0 dell’andata. Ora c’è la verifica decisiva e D’Angelo ritrova Stroppa come in Monza-Pisa di tre anni fa: come finirà stavolta?". Anche Tuttosport si dilunga un po’ sull’incrocio in arrivo con Giovanni Stroppa, ma soprattutto sottolinea il "record assoluto del Picco" dove "c’è anche il presidente Charlie Stlitano in tribuna, in arrivo da Boston il proprietario Tom Roberts". Repubblica rimarca i tanti tifosi entrati "allo stadio con le magliette di ieri e di oggi con i nomi impressi di vecchi eroi come Tacchi, Ferretti, Gyasi, persino Errasti e nuovi alfieri come Pio Esposito, Salvatore Esposito, Vignali e capitan Hristov. I voti: dalla Gazzetta 7 ad Aurelio, Pio e Hristov, Altrettanto da Tuttosport a Nagy e Aurelio, mentre il Corriere dà 7 solo a Wisniewski (nella foto).