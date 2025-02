Vista dagli altri. "Reca e Vignali migliori in campo a Cittadella»

"Lo Spezia mette la terza e si conferma l’unica rivale per il duo di testa Sassuolo-Pisa". Applusi alla stampa nazionale alla bella vittoria dello Spezia a Cittadella. Per la Gazzetta dello sport "un successo frutto di praticità e compattezza, consapevolezza e forza, in un campo che ha visto i competitor in zona playoff Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro e Palermo soffrire o soccombere". Tuttosport parla di "prova di forza dello Spezia" mentre il Corriere dello Sport-Stadio parte riferendo che è trionfale il passaggio dello Spezia a Cittadella, sin dalle prime battute è apparsa evidente tecnica e tattica dello Spezia, capace di imporre il proprio gioco grazie alla regia di uno straordinario Salvatore Esposito". Suggestivo l’incipit di Repubblica: "Prosegue la favola di Luca Vignali, ’er fante de Bragarina’, passato da laterale difensivo a centrocampista e adesso a goleador".

Pagelle: sulla Gazzetta 7 a Hristov e Reca come da Tuttosport a Vignali, idem a Chchizola, Elia e Vignali dal Corriere, che assegna 7,5 a Salvatore Esposito. Da più di una testata encomio particolare fra le righe a Elia e Reca per il gran lavoro sulle fasce. Per la Gazzetta "non è un caso che gli uomini copertina di quest’affermazione siano stati Reca e Vignali. Classe operaia in Paradiso? Forse, ma ad averne di operai specializzati simili. Il primo è stato il migliore in campo, il secondo si è confermato l’uomo più in forma di D’ Angelo".