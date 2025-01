VISTA DAGLI ALTRI. "Squadra spettacolo. In difesa Hristov è insuperabile»

"Spezia spettacolo" sulla Gazzetta, "Grande Spezia" per Tuttosport: i complimenti si sprecano nei titoli della stampa sportiva. Per la Gazzetta dello Sport "una bellissima battaglia, a tratti infuocata, ha ricompattato il trio dei dominatori: la capolista non può ancora cullarsi. Gli ’11 pitbull’ mandati in campo da Luca D’Angelo l’hanno sbranata in maniera più netta di quanto non dica il risultato. Al confronto il Sassuolo è parsa una squadra di levrieri che quando hanno sfoggiato la loro eleganza hanno sfrattato, ma non hanno resistito al furore dell’avversario. Che s’era fatto annunciare dal 4-0 a Carrara e ha confermato lo stato di grazia. Ma che partita, che valanga di emozioni, che spot per la categoria!"

E a ancora: "Spezia indemoniato, l’emblema è stato Hristov che ha respinto di testa una botta terrificante: ogni essere umano sarebbe finito ko, ma per abbattere questo Spezia ci vuole di più". Su Tuttosport l’apertura è dedicata al match winner. "Decide il ragazzo di casa, Luca Vignali. Dopo 175 partite con la stessa maglia, si regala al momento giusto la prima doppietta della carriera. Se la sua serata avrà riaperto il campionato, lo diranno le prossime puntate".

E veniamo al Corriere dello Sport-Stadio: "Un anticipo da leccarsi i baffi, chi si aspettava una partita intensa, maschia e di qualità non è davvero rimasto deluso. Spezia e Sassuolo hanno dato vita a una gara senza esclusione di colpi, sul filo dell’adrenalina, con grandi giocate e un bellissimo spettacolo". Infine "la legge del Picco dice ancora la sua: lo Spezia continua a non perdere in casa e soprattutto si porta via lo scalpo della capolista".

Pagelle. Viene sottolineato come la miglior difesa del campionato abbia prevalso sul miglior attacco. Sul Corriere 7 a Hristov e Kouda e 8 a Vignali, sulla Gazzetta 7 Wisniewski, Hristov, Mateju, Bendinelli, Reca e Pio Esposito; 7,5 a Salvatore Esposito e 8 a Vignali.