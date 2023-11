Vista dagli altri. "Una prova incolore. Alvini (per ora) salva la panchina»

Lecco e Spezia hanno gli stessi punti, però il Corriere dello Sport-Stadio scrive di un Lecco vicino "alla svolta vera, data da Bonazzoli in panchina", mentre per Federico Vaccari "Chi invece non può considerarsi saldo è Alvini". Poco sulla partita anche su Tuttosport, dove Claudia Mercaldo rileva il "Primo punto casalingo in campionato per il Lecco mentre per lo Spezia si tratta del quarto pareggio nelle ultime cinque gare". Per il resto, "Gara vivace in avvio", però "Spezia incolore" e "recupero dalle poche emozioni". Riporta di più La Gazzetta dello Sport, ma per parlare soprattutto del Lecco, inoltre secondo Marcello Villani allo Spezia può andare benissimo così: "il pareggio ha fatto salvare la panchina ad Alvini". Per trovare di più sulle Aquile occorre passare ai giornali politici, Lorenzo Mangini sulla Repubblica afferma che "Lo Spezia muove la classifica, ma non convince".

Andrea Catalani