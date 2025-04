Visto dagli altri. "Ormai spente le speranze della promozione diretta»

Pareggio equo che però soddisfa molto più il Frosinone che non lo Spezia. La Gazzetta dello Sport pensa che il risultato "ha probabilmente spento le speranze di promozione diretta dello Spezia"; comunque "lo Spezia non ha accusato il colpo" dopo il primo vantaggio locale "e poco dopo ha trovato il pari", altresì "nella ripresa lo Spezia ha cambiato passo grazie anche ai cambi". Il Corriere dello Sport-Stadio riporta che "nella ripresa gli ospiti hanno chiuso i canarini nella loro metà campo". A detta di Tuttosport, "i liguri possono ormai arrendersi per la promozione diretta" dopo un "match vivace", "euro gol" inventato da Bandinelli e "nella ripresa Spezia all’arrembaggio". La Repubblica parte sottolineando che il Frosinone è "la squadra più in forma della serie B" quindi riferisce di "partita dai ritmi molto compassati per oltre un’ora di gioco, animata dagli episodi da palla da fermo", che "nel secondo tempo gli aquilotti giocano con più verve grazie agli ingressi di Kouda e dio Falcinelli e sfiorano più volte il gol", per chiudere con la traversa di S. Esposito che è il "ventiduesimo legno per lo Spezia che primeggia in questa statistica su tutta la serie B". Per Stadio-Corriere dello Sport è Kvernadze a mangiarsi il "match ball" nel finale. Pagelle; soltanto Bandinelli e Pio Esposito arrivano al 7: glielo danno sia la Gazzetta che Tuttosport.

Andrea Catalani