Visto dagli altri. "Segnali importanti. E i tre punti fanno morale»

Nonostante si tratti di quotidiano politico e non pubblichi il tabellino, è la Repubblica il giornale a tiratura nazionale che più spazio riserva ad Ascoli-Spezia, dove Lorenzo Mangini si cimenta a preannunciare un nuovo Spezia: "Lo Spezia ha cominciato un nuovo campionato, lasciando a casa il fioretto e badando al sodo" e più avanti "lo Spezia non è guarito, ma i segnali sono importanti e i punti fanno morale". Secondo Massimiliano Marletti della Gazzetta dello Sport lo Spezia vince in virtù di un parco-giocatori più ricco: "Rilancio cercato e voluto grazie alle importanti doti tecniche a disposizione" e "alla lunga la stanchezza comincia a farsi sentire e le ampie alternative messe nelle mani di D’ Angelo consentono allo Spezia di spuntarla"; flash-back inoltre sulla partita prima allorchè si scrive di una "buona e sfortunata gara di una settimana fa col Parma". Si parla esclusivamente dell’Ascoli sul Corriere dello Sport-Stadio, ove Andrea Ferretti si limita a registrare che "lo Spezia porta a casa 3 punti di platino", poco più che telegrafico Tuttosport su cui Angelo Camaiani trova comunque modo di dire a proposito di mister Castori che "il suo ritorno al Del Duca è una sconfitta immeritata". Pagelle. Dal Corriere e da Tuttosport un 7 a Hristov, verso il quale più di un giornale ha particolari parole di comprensione, dopo tanti suoi momenti difficili. Tale voto la Gazzetta lo attribuisce invece a Salvatore Esposito.