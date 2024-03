VISTO DAGLI ALTRI. Spezia deludente nella partita della possibile svolta

Lo Spezia, mister Luca D’Angelo compreso, delude tutti proprio nella serata in cui doveva essere definitiva la sua ritrovata salute: questo, per sommi capi, quanto traspare dai quotidiani sportivi nazionali circa la "debàcle" contro la Feralpisalò. Su Tuttosport, Armando Napoletano parte scrivendo che "Affonda lo Spezia", per quanto non ometta di ricordare in buona analisi che la Feralpisalò (a proposito di scontri diretti fra pericolanti...) aveva fatto la stessa cosa "a Genova e Lecco"; poi "D’ Angelo parte dal rilancio di Moro (che fallirà), non titolare dal 23 dicembre, e dal recupero di Verde, anche lui nullo". Sulla Gazzetta dello Sport l’inizio di Marco Magi recita: "L’errore dell’arbitro, le scelte sbagliate di D’ Angelo, il cinismo della Feralpisalò. Cade dopo cinque giornate positive lo Spezia"; più avanti si legge che D’ Angelo "ha compiuto una piccola rivoluzione (6), lasciando fuori soprattutto Nagy e Di Serio (e pure Bandinelli) per la prima oretta. Giocate di qualità fini a se stesse. Verde relegato lontano dalla porta da Balestrero e Tonetto, mentre a Moro è mancato il guizzo". Sul Corriere dello Sport-Stadio, Federico Gennarelli parla di "una delle serate più nere della stagione buia dello Spezia", di un "tremendo sortilegio di casa, in cui sono arrivate soltanto due vittorie in tutta la stagione" e di una squadra che "sembra intimorita, non gioca, tentenna, fa tanti errori e anche le scelte di turnover per le partite ravvicinate non pagano: Vignali, Moro, Jagiello, ma anche Verde sembrano tutti sotto naftalina e pure le carte a gara in corso non rimischiano il mazzo".

Andrea Catalani