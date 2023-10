VISTO DAGLI ALTRI. Uno Spezia bravo tatticamente ma poco concreto

Spezia tatticamente messo bene, ma che si perde quando si avvicina alla porta, è il bilancio in sintesi della stampa sportiva nazionale circa il match pareggiato col Cosenza. Sulla Gazzetta dello Sport, Marco Magi dapprima scrive che "lo Spezia palesa, semmai ce ne fosse ancora bisogno, lo scarso feeling col gol", verso la fine però riconosce che è stata "Tatticamente, forse la miglior partita dei liguri". Anche Armando Napoletano, su Tuttosport, parla di "uno Spezia tatticamente ben messo, nonostante le tante assenze"; quindi aggiunge "Nella ripresa più Spezia che Cosenza, ma gli ultimi sedici metri per gli aquilotti, tornati al Picco da maggio dopo il lungo esilio di Cesena, sono un problema". Sul Corriere dello Sport-Stadio, Federico Gennarelli valuta che "Nel complesso i liguri si sono fatti preferire, ma sono sembrati quasi spegnersi negli ultimi 16 metri, in una sorta di amnesia collettiva"...e ancora "la squadra manca in attacco ed è evidente: 5ª partita senza gol, terzo 0-0 in campionato" (comunque "Alvini ha avuto l’ardire di non stravolgere la formazione" e "avendo ragione"). Per quanto riguarda i quotidiani politici, articolo tutto centrato sulle dichiarazioni di mister Massimiliano sulla Repubblica, infine veniamo alle pagelle. Due soli 7 e sono quelli di Amian e Serpe sul Corriere-Stadio, dove inoltre Gennarelli sostiene che Gelashvili e Serpe sono stati fra i migliori, lode in particolare a quest’ultimo che nel finale ha pure sfiorato la rete come sottolineato dalla stessa Gazzetta.

Andrea Catalani