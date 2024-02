’visto dagli altri’. Uno Spezia eroico ben amministrato da mister D’Angelo

Al "Braglia" uno Spezia eroico, peraltro saggiamente amministrato da mister D’Angelo, più o meno secondo l’intera stampa nazionale. Sulla Gazzetta dello Sport, Paolo Reggianini scrive di "punto d’oro per la squadra di D’Angelo che allunga a 5 le gare di fila senza macchie", "dopo una gara vissuta in buona parte in apnea"; la "rosea" altresì sottolinea che "lo Spezia ha colpito due volte la traversa". Stando a Marco Costantini, Tuttosport, allo Spezia rimasto in dieci "non resta che arroccarsi a difesa di un punto più che mai prezioso" che costituisce "il massimo possibile". Sul Corriere dello Sport-Stadio, in un articolo che parla quasi esclusivamente del Modena, Stefano Ferrari riferisce tuttavia di "uno Spezia coriaceo e mai domo".

Sulla Repubblica si legge che "lo Spezia ha mostrato grinta, abnegazione, capacità di soffrire" di cui bisogna rendere merito a coach Luca secondo Lorenzo Mangini. Venendo alle pagelle, plebiscito per Zoet che a parere proprio di Mangini "diventa il simbolo della voglia di sopravvivenza dello Spezia" e potrebbe "diventare una bandiera, a dimostrazione che, anche nel calcio, le qualità umane contano quanto quelle tecniche" (lontana l’ombra che gli fecero Provedel prima e Dragowski poi).

Il portierone olandese si prende 8 dal Corriere, che lo qualifica come il migliore in campo, perché "le prende tutte"...Tuttosport gli assegna un 7,5 e lo definisce "super Zoet". Per la Gazzetta lui è l’unico, fra le due squadre, ad arrivare al 7. Per il resto: 7 a Nikolaou e Hristov sia da Tuttosport, che da Stadio-Corriere dello Sport, quest’ultimo inoltre riconosce un 7,5 a Nagy.

Andrea Catalani