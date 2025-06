Vlahovic (Atalanta) fra le ipotesi per l’attacco

A poco meno di un mese dal ritiro di Santa Cristina, lo Spezia ha in organico 33 giocatori (non considerando i giovani Leonardo, Baldetti, Bertoncini), almeno 10 dei quali non rientrano nei progetti tecnici del club. Cinque i portieri sotto contratto: Sarr, Mascardi, Crespi, Mosti, Chichizola. Quest’ultimo è ormai un ex visto che manca solo l’ufficialità per il suo passaggio al Modena, con il club bianco che beneficerà di un buon risparmio sull’ingaggio (come ’terzo’ , il giovane Leonardo), restano da piazzare Mosti e Crespi.

In difesa capitan Hristov, Mateju, Vignali, Benvenuto, Giorgeschi, Aurelio, Cugnata, Serpe, Moutinho, Wisniewski. Per il polacco lo Spezia non transige: 5 milioni il costo. Cugnata, Serpe e Moutinho (qualche possibilità di piazzamento in Polonia) saranno ceduti.

A centrocampo si ripartirà da Bandinelli, Nagy, Candelari, Cassata, Djankpata, da monitorare le posizioni di Salvatore Esposito, per il quale lo Spezia richiede sei milioni di euro più bonus (il Bologna è disposto a spendere 5 milioni più Pyythia che, però, non entusiasma lo Spezia, sullo sfondo Besiktas e Verona) e di Elia, sul quale è forte il pressing del Palermo e del Venezia (1,5 milioni la cifra richiesta dallo Spezia).

Dovesse partire il regista, Melissano ha come priorita Lorenzo Amatucci della Fiorentina. Il ds aquilotto è all’opera, in queste ore, per capire le intenzioni dei tre giocatori citati, con una filosofia inderogabile: "Resterà chi lo desidera veramente". Partirà Cipot, da valutare Corradini e Zurkowski.

In attacco D’Angelo potrà contare su Di Serio, Lapadula e Soleri, mentre si cercherà di piazzare Verde, Antonucci e Colak, dirottando Di Giorgio in prestito. Tra l’altro, nei progetti di sfoltimento della rosa, oltre a due innesti preventivati nell’immediatezza (un centrale difensivo e un attaccante, quest’ultimo individuato in Artistico per il quale sono costanti i contatti del ds aquilotto con il suo procuratore, con buone possibilità di vincere la concorrenza dell’Avellino e del Catanzaro), ad altri tre subordinati alle partenze di Wisniewski, Esposito, Elia e a possibili due colpi in extremis (una mezzala e un attaccante), occorrerà tenere conto dei limiti numerici imposti dalla Lega B per ciò che riguarda le liste A (giocatori over 23), B (gli Under 23) e C (giocatori ‘bandiera’).

Per la lista A il numero dei giocatori inseribili è di 18, ora lo Spezia ne ha 22 visto che Luca Vignali è un giocatore ‘bandiera’. Infine, da segnalare, tra i rumors di mercato, un accostamento dello Spezia per l’attaccante Vanja Vlahovic dell’Atalanta e, sponda Bologna, per Antonio Raimondo.

Fabio Bernardini