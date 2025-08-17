"Vogliamo giocare una bellissima partita"

"I ragazzi hanno voglia di giocare il match contro la Sampdoria, la cosa più importante è portare a casa il risultato e il passaggio del turno". Così mister Luca D’Angelo all’anti-vigilia della gara di Coppa Italia di domani contro i blucerchiati (‘Picco’ 18,30, oltre 6000 i biglietti già venduti). "Dovremo avere grandi motivazioni in una partita bella da giocare e importante. In questo momento la squadra è a un discreto livello di condizione. Il focus è sul campionato, anche se cercheremo di fare una buonissima partita in Coppa contro una squadra che ha tanti giocatori forti". Non è mancato un riferimento ai giovani Candelari, (2005) e Mascardi (2006): "Pietro è giovane di età, ma è a tutti gli effetti un giocatore della prima squadra, l’anno scorso ha giocato 19 partite in B, per lui sarà un’annata importante. Diego è il terzo anno che si allena con noi, è pronto per mettersi la maglia di portiere titolare dello Spezia". Infine, una battuta su Kouda: "Sono molto felice sia tornato, è un giocatore forte per noi, potrà continuare la sua crescita, se lo accompagnerà la condizione atletica per noi sarà un’arma molto importante"

Firma. Lo Spezia ha ufficializzato ieri l’acquisto dell’esterno destro Antonio Candela, spezzino classe 2000, cresciuto nel settore giovanile aquilotto, con un esordio nei professionisti con la maglia bianca nel 2017. Nel 2018 la cessione al Genoa per circa un milione, poi le esperienze a Trapani, Olbia, Pergolettese, Cesena, Venezia (con il debutto in A) e in Spagna al Real Valladolid. Arriva in prestito con obbligo di riscatto fissato in soli 70mila euro, con premio di valorizzazione in caso di promozione in Serie A.

Mercato. Occhi puntati, ora, sulle cessioni di Antonucci, Verde, Colak, Cugnata e Serpe che sbloccherebbero il mercato in entrata, in particolare l’arrivo dell’esterno sinistro, per il quale Sernicola della Cremonese è un nome caldo (lo stesso mister Nicola ha parlato, a riguardo, di un mercato aperto), a seguire Beruatto del Pisa e Pieragnolo del Sassuolo. Arriverà poi un portiere esperto e non sono esclusi gli ingaggi in extremis di Cittadini (Atalanta) e Maggiore dalla Salernitana. Con la speranza che non arrivino offerte dalla A per Esposito (con l’infortunio di Suslov il Verona potrebbe farsi sotto) e Wisniewski.

Furto. A margine, una brutta notizia: il capitano Hristov ha denunciato il furto nella sua automobile, in piazza Chiodo, di oggetti personali, compresi i vestiti del suo bambino.

Ex. Robert Platk, ex proprietario dello Spezia ha acquisito la maggioranza del Cracovia, squadra della serie A polacca

Fabio Bernardini