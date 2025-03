Volata finale con traguardo Serie A. Spezia e Pisa, tutto in nove partite. Dal vantaggio negli scontri diretti il sogno di un arrivo a pari punti

Bioritmi, condizione atletica e psicofisica, fattore pubblico, infortuni più o meno gravi dei migliori elementi, capacità del tecnico di tenere alta l’attenzione. Dipenderà da tutto questo e da molto altro chi sarà tra Pisa e Spezia (seconda e terza in classifica) la squadra che salirà direttamente in Serie A insieme al Sassuolo e chi (posto il caso, assai probabile, che non si raggiungano i 15 punti di distacco dalla quarta, ora la Cremonese a -9) dovrà invece seguire il difficile percorso dei playoff. Ma il Sassuolo davvero è già in A? Matematicamente no, ma con 12 punti di vantaggio sullo Spezia lo è in pratica. Certo, se si arrivasse a pari merito, sarebbero gli aquilotti ad essere in vantaggio sugli emiliani in virtù degli scontri diretti (0-0 all’andata, 2-1 al ritorno al Picco). Stesso ragionamento vale nei confronti del Pisa, attualmente 3 punti avanti, ma con le sfide incrociate a sfavore (2-2 e il recente ko 3-2). Mancano 9 partite e cosa alquanto particolare è che, ben 7 di esse, vedranno per pisani e spezzini, le stesse avversarie. Quindi entrambe affronteranno Cosenza, Frosinone, Mantova, Reggiana, Cremonese, Brescia e Frosinone (poi Modena e Sudtirol per il Pisa; Cesena e Salernitana per lo Spezia). Alcune in doppie casalinghe o esterne (Cremonese e Reggiana) altre con situazioni inverse. La maggior parte di loro, impegnate soprattutto nella lotta per non retrocedere. Saranno soprattutto le contendenti a definire il tracciato, anche considerando gli obiettivi del momento raggiunti o meno: il Cesena, che accoglierà nel prossimo turno lo Spezia (privo dello squalificato Mateju e dell’infortunato Salvatore Esposito) è ancora in piena bagarre playoff, il Mantova (sfidante del Pisa all’Arena) sul fronte opposto, per i playout. Ma ci sono altri fattori, ad esempio le motivazioni contro un avversario, che prescindono dall’espressione della performance (ad esempio il derby ligure contro la Sampdoria) o con un verdetto già definito. Fra 5 giornate lo Spezia affronta il Cosenza: sarà già retrocesso o sarà all’ultima spiaggia e arriverà al Picco con il coltello tra i denti? Parlando dello stadio di viale Fieschi, infine, va anche sottolineato che, per Pisa e Spezia, le prossime 9 tappe saranno ugualmente distribuite: 5 casalinghe e 4 trasferte. E confrontando le attuali classifiche separate, non si discostano molto: Pisa 33 punti e Spezia 31 in casa, Pisa 24 punti e Spezia 23 in trasferta. Quindi, occorre recuperare su entrambi i fronti.

Ritiro. Per il quarto anno consecutivo sarà Santa Cristina Val Gardena a ospitare il ritiro estivo delle Aquile, che inizieranno la stagione sportiva 2025-2026 al centro sportivo “Mulin da Coi”, con soggiorno all’Hotel Diamant Spa Resort

