Volley femminile, ultima giornata di Coppa Liguria. Il Futura Ceparana vuole la vetta del girone

Ultima giornata di Coppa Liguria femminile a punteggio pieno e qualificazione in tasca per la Pallavolo Futura (nella foto il coach Maurizio Garfagnini) che stasera alle 21 alla palestra di Ceparana, proverà ad ottenere il primo posto nel girone per acquisire il diritto di giocare in casa il quarto di finale in gara unica. Turno che sarà previsto nella sosta di metà febbraio contro una seconda classificata di uno degli altri tre gironi che solo l’urna del sorteggio designerà come avversaria. L’aversario è l’Admo Lavagna che ha una lunga militanza in C, retrocessa sfortunatamente la passata stagione ma che ha ritrovato la categoria, acquisendo i diritti del rinunciatario Sanremo Volley e dando una svolta tecnica con il ritorno di coach Trabucco che ha alle spalle stagioni vittoriose nel settore giovanile genovese femminile del Normac. Ritorno a casa anche per la banda Lucrezia Testini reduce da un campionato di B2 nel Celle Varazze e conferma della rosa che è un giusto mix di ragazze esperte e di giovani leve del settore giovanile. Le tigulline stanno sfruttando queste partite di coppa per dare spazio a tutta la rosa ed è dichiarata intenzione di coach Garfagnini di emulare il collega lavagnese, permettendo alle ragazze poco impegnate di scendere in campo. A tenere banco anche l’atteso derby traVolley Colombiera e Raimbow Volley stasera alle 19 alla palestra di Ameglia.

Ilaria Gallione