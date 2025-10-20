Garlasco Pavia

Npsg Elettrosistemi Sp

(25-19 / 25-22 / 20-25 / 25-27 / 15-11)

Garlasco: Sala, Fontana 2, Starace 12, Puliti 28, Malvestiti 15, Piccinini 4, Sacco 5, Correnzola, Hensenberger 2, Baratti 5, Fidanzi, libero Brunetti e Fabris. All. Delmati

Npsg Sp: Orlandi, Alletti 16, Buffo 11, Chadchyn 15, Sozzi 3, Ribolini, Chirila 8, Girelli, Currarino, Zanni 8., liberi Borrello e Rossini. All. Parisi, vice Tagliatti

Arbitri: Tiziani e Scarcella

GARLASCO – Ottima prestazione della Npsg Eletttrosistemi che, in trasferta, contro il forte Garlasco ha sfiorato la grande impresa, cedendo soltanto al tie-break nella seconda giornata del campionato di volley maschile Serie B. "Dopo aver perso il primo set a 19 con una percentuale di errori gratuiti troppo alta soprattutto al servizio – commenta il general manager Beppe Tartaglia - dal secondo parziale, gettata alle spalle l’emozione soprattutto dei più giovani, la squadra ha cominciato a crescere, ritrovando più fluidità nel gioco e mettendo sempre più in difficoltà il gioco avversario, grazie ad un servizio più preciso. Nonostante tutto non siamo riusciti a fare nostro il parziale. Nel terzo la prestazione è salita ancora di tono e un attacco di seconda intenzione di Zanni ha riaperto il match. La battaglia nel quarto set si è conclusa solamente con un tiratissimo 25-27 in nostro favore". Il tie-break si è aperto con un infortunio al primo arbitro colpito involontariamente al volto da una pallonata di Buffo. Circa 15’ di interruzione che ha finito probabilmente per danneggiare gli spezzini, consentendo ai ragazzi di coach Delmati di riordinare le idee, abbassare la tensione di una gara diventata man mano sempre più dura ed incerta e riprendere le fila di un gioco che aveva perso gran parte della sua efficacia. "Ci portiamo comunque a casa un punto prezioso – continua - una prestazione importante e la consapevolezza di potercela giocare con tutti se continueremo a lavorare con serietà, spirito di sacrificio ed umiltà come fatto finora. Un sentito grazie va alla società di Garlasco per la squisita ospitalità con cui ci ha accolto. Una signorilità non comune che la dice lunga sullo spessore del sodalizio della presidentessa Strigazzi, meritatamente rieletta nelle ultime consultazione nel Consiglio Nazionale della Fipav".

Ilaria Gallione