Wisniewski fra i migliori con la sua Polonia. Una difesa in salsa aquilotta con l’ex Kiwior

Nessun problema fisico per Wisniewski, uscito dolorante all’84’ del match Olanda-Polonia (1-1) di giovedì scorso valida per le qualificazioni ai mondiali. Per il nazionale polacco solo una botta, ma nulla più, con sospiro di sollievo per i dirigenti aquilotti che, nel post gara, hanno subito chiesto riscontri al giocatore sull’entità dell’infortunio. Wisniewski, protagonista di un’ottima prestazione in un match difficile, al giornale polacco Tvp Sport ha inoltre evidenziato la sua forte delusione per la finale persa contro la Cremonese ed è tornato sugli interessamenti nei suoi riguardi di club di categoria superiore, non concretizzati. Per quest’ultimo aspetto lo stesso ds Melissano aveva chiarito di non aver dato corso a interessamenti arrivati nell’ultimo giorno di mercato. Particolare curioso, nel corso di Olanda-Polonia è andato in scena un rendez vous in salsa aquilotta, visto che al fianco di ’Wisni’ ha giocato Kiwior, ceduto nel gennaio 2023 Spezia all’Arsenal per 25 milioni più bonus, con il club bianco che prelevò proprio l’attuale difensore bianco dal Venezia per colmare la partenza dell’atleta lanciato da mister Thiago Motta.

Wisniewski sarà, dunque disponibile per il match di Empoli, in quello stadio dove disputò la sua prima partita da titolare con lo Spezia nel 2023, al pari del connazionale Zurkowski per il quale, la gara del ‘Castellani’ avrà un sapore particolare se è vero che con la maglia azzurra dei toscani ha vinto un campionato di Serie B e ottenuto due salvezze nella massima serie, la prima nella stagione 2021-22 (6 gol e 3 assist), la successiva nel campionato 2023-24 (4 gol, tre dei quali nella gara con il Monza). Al ‘Castellani’ dovrebbe tornare a disposizione il portiere Sarr, mentre difficilmente ci sarà Aurelio. Tornerà, probabilmente, a disposizione nella gara casalinga con la Juve Stabia, insieme a Vignali che, grazie alle cure del centro Fk di Aulla, ha recuperato dai postumi dell’operazione al ginocchio. A Empoli si rivedranno Kouda, al rientro dalla squalifica e Lapadula, alla sua prima convocazione stagionale dopo il reintegro in rosa post mercato. Ancora ai box l’ex empolese Bandinelli. Nelle fila avversarie si rivedrà Salvatore Elia, passato all’Empoli lo scorso 8 agosto (800mila euro i soldi incassati dal club bianco), assenti Haas, Pellegri, il fresco ex aquilotto Degli Innocenti (tutti e tre infortunati), i difensori Guarino e Obaretin, entrambi squalificati. Tra gli azzurri locali dovrebbe tornare a disposizione il trequartista spezzino Edoardo Saporiti, classe 2001, cresciuto nel settore giovanile aquilotto, che l’Empoli ha prelevato a costo zero dopo lo svincolo dalla Lucchese, sparita dal calcio professionistico.

Fabio Bernardini