Zona a rischio più vicina, attenti al Lecco. E in Coppa evitare gli errori del passato

Ci mancava la Coppa. Nella serata ’suggestiva’ di giovedì 2 novembre alle 18 lo Spezia tornerà a Reggio Emilia, sul luogo del delitto dello scorso 10 giugno, per una partita con il Sassuolo che in questo momento è davvero l’ultima preoccupazione. Gli exploit del Lecco, capace di espugnare nel giro di pochi giorni sia Pisa, sia Palermo, accorciano brutalmente la classifica in coda, con la serie C diretta che torna a un solo punto. E i blucelesti lombardi hanno una partita in meno rispetto agli Aquilotti potrebbero persino sorpassarli tra domenica prossima (in programma Reggiana-Lecco e Cremonese-Spezia) e soprattutto nello scontro diretto in riva al Lario di mercoledì 8, nel recupero della seconda giornata. Nemmeno il più pessimista poteva immaginarsi uno scenario simile in estate, ma è bene ribadire che tutto quello che sta accadendo allo Spezia non è casuale, bensì frutto di strategie sportivamente fallimentari. La proprietà continua a non dare segno di sé né a chiedere conto.

Che sia Coppa Italia, dunque. Se fossimo un movimento sportivamente integro sarebbe da onorare al meglio delle forze. Ma l’Italia, ahinoi, è anni luce indietro rispetto al mondo anglosassone, dove alle coppe nazionali partecipano centinaia di squadre, dilettanti compresi, con priorità rispetto al campionato nei sabati in cui è in programma. La Coppa Italia invece viaggia in direzione esattamente contraria: in partita secca non si sorteggia il campo di gioco ma si assegna a priori il vantaggio del campo alla squadra meglio piazzata in tabellone, così da vedere sfide prive di interesse davanti a spalti semivuoti, invece che le vere e proprie feste che si vedono nella Coppa d’Inghilterra davanti a stadi strapieni.

Ragion per cui questa manifestazione non merita alcun sacrificio, tanto meno in questa situazione di emergenza. Sarà bene evitare l’errore che fu fatale alla squadra e a Gotti, quando a Bergamo non fece tirare il fiato a Nzola e Holm per evitare una goleada mortificante. Risultato: lo Spezia ne prese 5 lo stesso, perse Holm di fatto per il resto della stagione (il colpo di grazia arrivò a Empoli) e Nzola, senza un valido sostituto, per mesi. Salvaguardare quello che si ritiene l’undici titolare di Cremona e vada come vada, nel caso ci sarebbe un ottavo di finale fuori casa. Piuttosto si pensi seriamente al tour de force che attenderà la squadra da Cremona fino alla sosta per le Nazionali, per invertire una rotta che sta portando dritta verso gli scogli.

Mirco Giorgi